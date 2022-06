Escòcia fixa la data d’un nou referèndum: el 19 d’octubre del 2023

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat per sorpresa la data del nou referèndum per la independència d’aquest país. Ho ha fet durant un discurs al parlament escocès on ha anunciat que la votació, que serà no vinculant, es farà el 19 d’octubre del 2023. El referèndum es farà per “conèixer l’opinió” dels escocesos, però una majoria a favor del ‘sí’ no implicaria directament la materialització de la independència. Segons la primera ministra escocesa el Regne Unit i Escòcia haurien d’aprovar posteriorment la legislació necessària.

“Ara és el moment”, ha insistit Sturgeon, que ha dit que el govern britànic no podrà “bloquejar” els “desitjos” del poble escocès de ser independent del Regne Unit. Cal recordar que en l’última votació va ser molt ajustada i va haver-hi un resultat de 55% en contra de la secessió contra un 45% a favor. “Estic disposada a negociar els termes, però el que no estic disposada és a que la democràcia escocesa sigui presonera de Boris Johnson o de cap altre primer ministre”, ha subratllat.

Sturgeon va portar aquesta votació al seu programa electoral per les últimes eleccions el mes de maig del 2021 i pretén complir amb el promès. La primera ministra escocesa va quedar només un escó per sota de la majoria absoluta i governa gràcies a un acord amb els Verds, que també volen una nova votació per la independència. Així, Sturgeon plantarà batalla a Boris Johnson, que no vol permetre una nova consulta. Per fer-la Sturgeon va anunciar ara fa dues setmanes que portaria la qüestió a l’Assemblea Legislativa Autònoma per veure com es pot fer aquesta votació amb suport de la llei d’Escòcia de 1998.

“Perquè un referèndum pugui fer-se ha de ser legal”

“El Parlament té un mandat indiscutiblement democràtic i volem honorar-lo”, va avisar Sturgeon ara fa dues setmanes, quan va prometre un nou referèndum. La data s’ha fet pública aquest dimarts: el 19 d’octubre del 2023. Sturgeon ho vol fer amb la llei a la mà, tal com va deixar clar durant la seva intervenció al respecte ara fa dues setmanes. La líder del Partit Nacional Escocès va assegurar que “perquè un referèndum pugui fer-se, doni confiança i assoleixi els objectius ha de ser legal”. “Només aquells partits que s’oposen a la independència es beneficiarien de possibles dubtes sobre la legalitat de la consulta”, va assenyalar.