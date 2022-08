Detenen un lladre que fugia per l’AP-7 i va envair el sentit contrari

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 32 anys que presumptament va robar a l’interior d’un vehicle va conduir de forma temerària i va originar un greu risc per a la circulació. De fet, conduïa sense haver-se tret mai el permís i un cop se’l va aturar es va negar a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia. Agents de la comissaria de l’Ametlla de Mar el van enxampar quan intentava robar objectes d’una furgoneta aturada al voral de l’AP-7, a l’Ampolla, mentre un altre l’esperava al volant d’un turisme. Havien usat el mètode de punxar les rodes i van fugir amb el cotxe a gran velocitat. Quan van veure la policia van tornar a entrar a l’autopista en sentit contrari des de l’Ametlla de Mar. Quan els agents van barrar el pas del vehicle, van escapar corrents però finalment els van atrapar.

Els Mossos només van poder detenir el conductor del turisme, que dilluns va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs, però no es va poder detenir el seu company.

L’altre home que va escapar corrents era el que intentava sostraure objectes d’una furgoneta. Aquest vehicle i el turisme dels lladres estaven aturant al voral de l’AP-7, a l’altura de l’Ampolla en sentit nord quan els van veure els Mossos de la comissaria de l’Ametlla de Mar i els van intentar detenir.

La fugida, a gran velocitat i a contradirecció

Quan es van veure enxampats van començar una fugida a gran velocitat per l’autopista i van circular durant diversos quilòmetres fent avançaments prohibits i obligant a la resta d’usuaris de la via a fer maniobres evasives per no xocar amb ells. A l’Ametlla de Mar van sortir de l’autopista i s’hi van reincorporar contra direcció fins que els Mossos els van aconseguir aturar.

Quan els Mossos van poder aturar el vehicle, els dos ocupants van sortir del cotxe en marxa i van fugir. Els agents només van poder interceptar i detenir el conductor del vehicle. En l’escorcoll li van trobar la navalla utilitzada per punxar les rodes de les seves víctimes.