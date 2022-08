VÍDEO | La Teixidora denuncia “violència” en el desallotjament dels Mossos

L’antiga escola Menéndez i Pelayo, ocupada des de fa tres mesos com a espai d’autogestió popular La Teixidora, ha estat desallotjada aquest matí amb càrregues dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. L’Ajuntament de Mataró així ho va decidir en un ple en què es va aprovar la construcció d’un pàrquing un cop s’enderroqués l’edifici. Per això a primera hora del matí una comitiva judicial i policial ha fet fora les cinc persones que hi dormien, que els acusen d’haver exercit violència. L’alcalde en funcions i regidor de Seguretat Pública, Juan Carlos Jerez, ha recordat que va ser el ple qui va aprovar per majoria recuperar aquesta finca en mans del col·lectiu que segons ell s’ha apropiat de l’espai sense “cap legitimitat perquè no representa cap grup municipal ni entitat registrada”.

El consistori ja ha començat l’enderroc de l’edifici, que tenia “problemes estructurals” que feien impossible que s’utilitzés per altres coses. Ja fa més de deu anys que l’edifici va deixar de ser una escola perquè els problemes que tenia impedien fer una reforma. Jerez ha recordat que era més costós fer una rehabilitació que aixecar un nou equipament.

El jutge va donar l’autorització per entrar a la finca i desallotjar les persones que hi dormien el passat 3 d’agost. Per això aquest matí hi han enviat una comitiva judicial acompanyada per un ampli desplegament de la Policia Local i dels Mossos. No s’han practicat detencions, però La Teixidora ha denunciat que els cossos policials han actuat “per la força i amb violència”. Segons el col·lectiu el desnonament s’ha fet “sense previ avís” per desallotjar un “projecte social i popular pel barri”. “Continuarem lluitant sempre, perquè La Teixidora és de les veïnes i treballadors de Mataró”, han advertit.

El futur de l’edifici ara que s’ha desnonat La Teixidora

El futur de la finca encara no està clar. Per ara hi construiran un pàrquing, però serà la ciutat qui haurà d’enfrontar un debat sobre quin equipament s’hi construeix. Mentre no hi hagi consens, l’espai es destinarà a un aparcament “perquè poden passar anys mentre no hi hagi una decisió ferma” i el consistori vol aprofitar la finca.