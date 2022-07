El Govern inverteix més de 100 milions en rehabilitar edificis públics

El Govern de la Generalitat ha presentat un projecte per rehabilitar 44 edificis públics fins el 2026. D’aquesta manera, l’iniciativa a càrrec del departament d’Economia i Hisenda i el de Drets Socials comptarà amb un pressupost de 101,6 milions d’euros. L’objectiu principal d’aquesta renovació d’edificis és fer-los més sostenibles i moderns i, per tant, el projecte compleix els requisits per ser finançat en gran part pels fons europeus Next Generation. “Estem davant d’una actuació històrica pel volum d’edificis, el nivell d’inversió i el breu període d’execució”, ha afirmat Jaume Giró, conseller d’Economia.

Violant Cervera i Jaume Giró a la reunió de l’executiva de Junts / ACN

El conseller Giró i la consellera Violant Cervera han presentat el projecte -anomenat PIREP- aquest dilluns en una roda de premsa. Segons la seva perspectiva, aquesta iniciativa aportarà molta més modernitat als edificis, així com la millora per fer-los molt més respectuosos amb el medi ambient. A més, dels 44 edificis que planegen renovar en 31 municipis de 18 comarques, hi ha alguns centres cívics i casals comunitaris per també aportar valor a espais públics en barris més conflictius. També hi haurà reformes en centres educatius, sanitaris, esportius i tota classe de edificis públics que necessitin una millora.

Finançament europeu a mitges

Tot i que els fons europeus són una ijecció de diners que especialment vol basar el seu potencial reconstructor en les millores de espais pensats pel benestar de la societat, no tot el projecte podrà finançar-se amb aquest diners. De fet, tal com han explicat Cervera i Giró, els Next Generation cobriran les despeses del 80% del projecte, però l’altra 20% restant anirà a càrrec de la Generalitat. “El PIREP és un exemple de com es poden optimitzar els recursos provinents dels fons europeus, per aprofitar-los de la millor manera possible i “destinar-los a projectes que millorin el benestar dels ciutadans i apostin pel progrés del país”, ha remarcat Giró.