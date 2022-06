El Govern denuncia que ha rebut la meitat dels fons europeus que li pertocarien

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha denunciat aquest dimecres a Brussel·les que els procediments dissenyats per l’Estat per repartir els fons europeus Next Generation estan fent que Catalunya rebi la meitat dels diners que li pertocarien segons el seu PIB i població. A més, la consellera ha assenyalat que la participació de Catalunya en la implementació d’aquests fons europeus ha estat “pràcticament nul·la” tot i que el govern espanyol es va comprometre a respectar el component regional. La consellera ha anat a Brussel·les a presentar l’informe de la plataforma Regions for EU Recovery -que aglutina 30 regions de 10 estats membres-.

En aquest informe Catalunya denuncia que no s’ha respectat el principi de subsidiarietat i que hi ha “contradiccions” entre les polítiques regionals i els objectius del govern de Pedro Sánchez. La principal queixa de Catalunya és la poca participació que ha admès l’executiu espanyol per repartir els fons europeus. “Catalunya no ha tingut un rol central en el disseny dels objectius, malgrat participar en les trucades organitzades pel govern central”, recull el document.

Dificultats perquè les Pimes accedeixin als fons

L’informe també denuncia la “multiplicitat d’òrgans” que dificulta que els beneficiaris dels fons puguin accedir a les ajudes. “Això és especialment perjudicial per a les pimes, que no disposen d’una capacitat administrativa adequada per fer front a aquestes dificultats”, assenyala el document. Aquesta “manca de coordinació” ha provocat que les ajudes hagin quedat “disgregades” i “centrades en àmbits massa específics”. A més, denuncien, el llenguatge és “excessivament complex”.

Tot i així el document celebra que la gran majoria dels estats membre hagin impulsat un mecanisme per poder fer un seguiment de l’ús dels fons i la seva distribució. Pel que fa a Catalunya, el País Basc, el País Valencià i les Illes Balears, però, aquestes eines han estat “insuficients”.