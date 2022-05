Sánchez diu que l’execució dels fons europeus és “un repte de país”

El president del Govern, Pedro Sánchez, va dir aquest dijous que l’execució dels fons Next Generation de la UE és “un repte de país” i va demanar a totes les administracions treballar “braç a braç” per a executar aquests fons europeus.

Sánchez va manifestar en les jornades sobre els fons europeus de recuperació que va organitzar ‘eldiario.es’ que és “un repte de país que hem de superar junts, no solament les administracions públiques, sinó també les empreses”.

Els Next Generation EU, posats en marxa per les institucions europees per a afrontar conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, mobilitzaran 750.000 milions d’euros entre els països europeus. En el cas Espanya, la injecció total ascendirà a 140.000 milions, dels quals gairebé 70.000 es desemborsaran en forma de transferències a fons perdut.

Segons el president del Govern, Espanya és el país que va al capdavant en l’execució dels fons, atès que s’han rebut ja més de 19.000 milions d’euros de la Comissió Europea i, des de la seva aprovació s’han promogut 17.000 projectes que estan arribant a 12.000 empreses.

A més, va recordar que són nou els projectes estratègics, coneguts com Perte, existents, i es va referir a la pròxima aprovació d’altres dos relacionats amb economia social i de cures i microxips.

En l’esdeveniment va intervenir també ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, que va citar els fons també com una oportunitat de recuperar el talent. “Són un pla de xoc, però capacitaran al nostre país i aquestes capacitats es quedaran. Posant exemples de la ciència, abans de la pandèmia al nostre país no es fabricaven màscares, respiradors o vacuna humana. Ara mateix ja hi ha quatre empreses del nostre país que han participat en la producció de les vacunes que ens han posat a tots”,va recordar.

Sobre el Perte de salut d’avantguarda, va insistir que és “molt especial”, ja que “comptem amb un sistema de salut referent en el món i volem fer un salt qualitatiu molt important, de manera que invertirem en més recerca en les teràpies més avançades del món”.

Sobre salut va versar la primera taula de la jornada, moderada per la periodista Natalia Chientaroli, subdirectora del ‘eldiario.es’, que se centro en la ‘Salut d’avantguarda i medicina de precisió’. Va comptar amb la participació de Raquel Yotti, secretària general de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació; Javier Arcos, director mèdic de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz; Pepa Limeres, coordinadora de programes de ciència de la Fundació Botí; i Ana Francés, secretària de Salut, Sociosanitari i Dependència d’UGT Serveis.

Van analitzar qüestions relatives a les mesures previstes en matèria de renovació d’equips d’alta tecnologia sanitària, accions de prevenció i promoció de la salut i també per a avaluar la capacitat de resposta del sistema sanitari davant la crisi sanitària.

Així mateix van tractar temes com la cohesió territorial com a palanca que afavoreix la innovació, el desenvolupament i l’atenció sanitària; la modernització de la cartera sanitària o la millora de la formació de professionals sanitaris.

Els participants van parlar de la necessària aposta per les dades que permetrà llançar estratègies per a actuar d’una manera més sostenible i eficient i per als quals els plans de competències digitals suposaran un impuls per a equiparar a Espanya a altres països que van més ràpid en aquest sentit.

Així mateix, l’esdeveniment abordarà al llarg de la jornada temes relacionats amb energia, sostenibilitat i digitalització a través de les taules ‘Aliments del futur, amb enfocament mediambiental, demogràfic i social’, ‘Modernització del Cicle de l’aigua’, ‘Energies netes, renovables i assequibles’, ‘Economia circular: menys usar i tirar i més reciclar i reutilitzar’, ‘Cotxes elèctrics i connectats’ i ‘Tecnologia d’avantguarda: microxips, semiconductors i digitalització de pimes’ .

Comptarà per a això amb representants de l’administració, i d’organitzacions, empreses i institucions educatives com AgroBank, Inlac, Aqualia, la Universitat Politècnica de Madrid, Canal d’Isabel II, Endesa, Fundació Cotec, Ence, Iberdrola, BBVA. Samsung Electronics Ibèria o Semidynamics.