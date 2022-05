Com accedir a fons europeus per digitalització

Gairebé 60.000 empreses han sol·licitat les ajudes del ‘Kit Digital’, una iniciativa per a ajudar pimes, microempreses i autònoms a impulsar la seva digitalització. en la primera convocatòria d’aquest programa, que ha estat especialment efectiva en comunitats com Catalunya o Navarra, on el 45% i el 40%, respectivament, de pimes d’entre 10 i 49 empleats han sol·licitat les ajudes.

Solucions per al comerç electrònic, la ciberseguretat, la gestió de les xarxes socials o la gestió d’alguns processos són alguns dels aspectes que les pimes poden millorar gràcies als bons digitals, de fins a 12.000 euros en funció del nombre d’empleats.

Bona part de la sol·licitud d’ajudes s’està gestionant directament des de la seu electrònica de Red.es una vegada realitzat abans un senzill test de diagnòstic digital. No obstant això, altres empreses menys acostumades a realitzar tràmits per la via digital es recolzen en els anomenats agents digitalitzadors, empreses que ofereixen les solucions i els serveis tecnològics que necessiten les pimes.

Una altra opció a la qual recorren moltes companyies són les entitats financeres com CaixaBank o Unicaja, que faciliten assessorament personalitzat i acompanyament durant les fases de la tramitació i fins i tot permeten complementar el finançament per a poder completar el projecte de digitalització que es vulgui abordar.

Les empreses de menys de 50 empleats representen el 49,1% de l’ocupació al país, per la qual cosa ajudar les petites i mitjanes empreses a emprendre i oferir-los eines digitals és clau per a impulsar l’economia digital del país.

Segons l’Índex de l’Economia i la Societat Digitals (DESI) supervisat per la Comissió Europea, la digitalització de les empreses és l’assignatura pendent a Espanya, que se situa en el lloc 16 de 27 entre els països de la UE i lleugerament per sota de la mitjana, sent l’ús de les tecnologies del núvol i la implantació d’intel·ligència artificial els punts febles.

Les ajudes, que superaran els 3.000 milions d’euros per a la transformació digital de petites i mitjanes empreses i autònoms, formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del programa ‘Espanya Digital’ finançat per la Unió Europea.