Pimes i autònoms: com accedir als fons europeus

Associacions empresarials i entitats financeres, com CaixaBank, es posicionen com les millors opcions per oferir assessorament a pimes i autònoms per sol·licitar accedir als fons europeus.

Al maig es compliran dos anys des que la Unió Europea va anunciar el llançament de les ajudes Next Generation EU per un import global de 750.000 milions d’euros per al conjunt dels estats membres, gairebé una cinquena part per a Espanya.

Tot i això, malgrat que el programa està en marxa a Espanya des de fa molts mesos, encara hi ha una bona part de pimes, micropimes i autònoms que no saben com sol·licitar les ajudes d’aquest instrument de recuperació europeu. Per fer-ho cal seguir una sèrie de passos, tal com assenyalen fonts governamentals, associacions empresarials i altres experts.

En primer lloc, comprovar si el projecte se circumscriu a algun dels àmbits al voltant dels quals giren les ajudes: mobilitat/renovables, emprenedoria, indústria, digitalització i formació. En cas afirmatiu, és molt probable que hi hagi possibilitats de beneficiar-se dels fons.

També deixar-se assessorar. Associacions com ara cambres de comerç i entitats financeres, com CaixaBank, han posat en marxa unitats específiques amb professionals experimentats en la gestió de fons i es troben entre les més ben posicionades per poder orientar empreses i autònoms.

A més de comptar amb equips especialitzats, també han posat en marxa plataformes i cercadors d’ajuda per poder trobar informació rellevant sobre els fons i filtrar convocatòries en funció d’aspectes com el tipus de beneficiari, ajuda, convocatòria, sector econòmic del destinatari i província.

Així mateix, es recomana als que vulguin sol·licitar els ajuts estar atents a les novetats perquè la convocatòria d’ajuts es realitza de vegades amb terminis molt curts de temps, per la qual cosa convé revisar contínuament les possibles actualitzacions.

Tenir preparada bona part de la documentació també és una bona elecció. Per tal de ser àgils en la tramitació dels plans, els experts recomanen tenir avançat un pla de treball i un pla financer coherent amb els recursos i pressupost ofert pels fons.

En cas que els ajuts siguin insuficients, els bancs poden avançar els diners europeus i complementar el finançament amb una inversió addicional perquè les pimes puguin desenvolupar els seus projectes.

Espanya està en el camí de rebre gairebé 70.000 milions d’euros corresponents a transferències no reemborsables que la majoria s’executaran fins al 2023. Per aquest motiu, informar-se a temps és clau per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes.