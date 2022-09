100 milions per rehabilitar 13.650 habitatges: així és com hi pots optar

607.753 Aquesta és la xifra d’habitatges al territori metropolità, dels quals un 70% van ser construïts abans de 1981. El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha posat en marxa una convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, oberta a tots els edificis però amb un èmfasi especial en aquest 70% d’edificis de més antiguitat. L’AMB en rehabilitarà fins a 13.650 gràcies a una inversió de 100 milions d’euros entre 2022 i 2026, provinents dels fons europeus Next Generation. Això suposa que se’n beneficiaran 35.000 persones i es generaran 4.000 llocs de feina. Hi podran optar els habitatges de 35 municipis metropolitans que envolten Barcelona i que tenen deficiències per l’antiguitat, la manca de conservació i les tècniques utilitzades en la seva construcció.

Tot això fa que el comportament energètic d’aquests habitatges de la corona de Barcelona sigui deficient i calgui actualitzar les prestacions del parc metropolità d’habitatges per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.

Un edifici d’habitatge assequible

Des del passat 2 de maig ja es poden sol·licitar els ajuts per la rehabilitació d’habitatges al web www.cmh.cat, on també es poden consultar les bases del programa. El director del consorci metropolità de l’habitatge, José Antonio Artímez, assenyala que l’objectiu és actuar en l’eficiència energètica dels habitatges per aconseguir estalvi energètic i apunta que, per obtenir l’ajut, com a mínim s’ha de reduir la despesa energètica en un 30%.

Les subvencions, condicionades a l’estalvi energètic

El consorci metropolità té l’objectiu de potenciar la lluita contra l’emergència climàtica a través de l’eficiència energètica i l’estalvi de 17.000 tones de C02 d’emissió a l’atmosfera. “Els habitatges són responsables d’un 40% de les emissions, pel que és interessant actuar-hi”, assenyala Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB. És per això que les subvencions aniran en funció de l’eficiència energètica que s’obtingui un cop rehabilitat l’edifici. Les subvencions podran arribar al 80%, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge.

Ara bé, el decret contempla que en cas que els propietaris tinguin una situació de vulnerabilitat econòmica podran accedir a ajuts de fins al 100% de l’import. La idea és que la situació econòmica dels propietaris no impedeixi l’execució d’aquestes obres de rehabilitació per no poder fer front al pagament restant. “És la convocatòria amb més capacitat i més visió social que hem tingut”, recalca el director, que afegeix que com més vulnerabilitat social més necessària és la intervenció pública.

Un habitatge de l’àrea metropolitana de Barcelona / ACN

Ajuts també per l’interior dels habitatges

La convocatòria del consorci metropolità de l’habitatge també preveu ajuts per les obres d’eficiència energètica a l’interior dels habitatges. Aquesta subvenció podrà arribar al 40% i un màxim de 3.000 euros per habitatge. També es donaran ajuts per subvencionar la redacció del llibre de l’edifici, l’inspecció tècnica de l’edifici i la redacció de projectes.

L’AMB també preveu agilitzar els tràmits amb un procediment nou per fer la gestió de forma telemàtica que també permetrà agilitzar els tràmits interns perquè no s’endarrereixin les obres. Cal destacar que els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d’obtenir els diners en cas que s’exhaureixin els fons.

Aquests ajuts previstos per l’AMB no suposen cap gravamen en la declaració de l’IRPF, és a dir, n’estan exempts i no suposaran cap canvi en la renda. És més, la despesa de la rehabilitació no subvencionada es podrà desgravar fins al 60%.

Com puc saber si el meu habitatge pot entrar en la convocatòria?

El pla del consorci metropolità defineix l’estratègia de forma que es delimiten els àmbits d’actuació segons l’antiguitat dels edificis, la renda familiar disponible, la capacitat de gestió de les subvencions a les comunitats i els consums energètics.

Dos escenaris hipotètics per fer-se una idea del pla de rehabilitació

Els propietaris d’aquests edificis construïts abans de 1981 rebran una carta individualitzada de l’AMB on se’ls explicarà com poden optar a aquestes subvencions, què s’hauria de fer al seu edifici i els costos i finançament que tindria la rehabilitació.

Un exemple d’escenari hipotètic que els plantejarà l’AMB és un edifici que rebi un 40% de subvenció perquè pot aconseguir un estalvi energètic del 50%. Aquesta inversió hipotètica inclouria la rehabilitació de les façanes amb aïllament tèrmic, la reparació dels problemes que puguin tenir els balcons -com ara despreniments o òxid a les baranes-, la rehabilitació dels patis interiors i la renovació de claraboies que permetin que el pati funcioni com un element bioclimàtic ventilat, la renovació dels baixants i l’adaptació de les instal·lacions comunitàries de llum i aigua a la normativa vigent. L’ascensor és opcional, i cal dur a terme la rehabilitació energètica per tal d’optar-hi.

En aquest hipotètic escenari el cost estimat de les obres sense ascensor serien 14.821€, que quedarien en 8.892€ després de descomptar la subvenció del 40%. Això suposa que, amb una hipòtesi del 5% de l’interès, el finançament a cinc anys seria de només 63,92€ al mes.

En l’altre escenari hipotètic que planteja l’AMB en la carta que enviarà als veïns perquè es facin una idea de les possibilitats que els ofereix aquesta convocatòria és un edifici que arribi a l’estalvi de calefacció del 60%. En aquest cas la subvenció seria del 65% i es rehabilitarien les façanes, els balcons, la coberta -per tal que tingui aïllament tèrmic-, el pati interior, els baixants, les finestres, la millora en l’aïllament del terra dels habitatges i l’adaptació de les instal·lacions comunitàries de llum i aigua a la normativa vigent. Tot això tindria un cost de 21.219€ que amb les subvencions es quedarien en 10.153€, el que fa la rehabilitació molt atractiva per les comunitats.

Habitatges de Barcelona que podrien ser candidats a la rehabilitació / ACN

Els objectius de l’AMB i del consorci metropolità d’habitatge

La convocatòria del Consorci Metropolità d’Habitatge pretén potenciar la lluita contra l’emergència climàtica, millorar la integració urbana i reduir les desigualtats socials als barris més vulnerables, fomentar la revitalització econòmica d’un sector amb molt potencial de creixement i garantir l’accessibilitat universal als habitatges. Tal com ha explicat Balmón, l’habitatge és un dret bàsic de la ciutadania i és clau per potenciar la cohesió social i disminuir els desequilibris territorials.

Aquesta convocatòria que ha explicat Balmón va en consonància amb diversos objectius que l’AMB treballa des de diversos àmbits: espais públics de qualitat, lluita contra l’emergència climàtica, sostenibilitat a les ciutats i reactivació econòmica.