El ‘Joc de cartes’ més bèstia: pèls al plat, gambes congelades i amenaces

Joc de cartes ha emès la tercera entrega d’una temporada estiuenca que està deixant molts titulars i polèmiques. L’objectiu d’aquesta setmana era desmentir la mala qualitat dels xiringuitos, tot cercant la millor guingueta de platja del Maresme.

La primera parada del Marc Ribas va ser a l’Anchor Point Beach Bar de Pineda de Mar, en què l’Alejandro i el Juanjo no van oferir la seva millor versió. Ara bé, van acabar aprovant per la mínima amb un 5,1 després de decebre els rivals amb gambes congelades en mal estat… Va ser un dels concursants qui va revelar aquesta pífia: “Oloreu i notareu que no són bones”, deia a la resta.

Després va arribar un altre gran moment de drama, en arribar al Triaré Beach Bar també de Pineda. El Salvador i el Víctor oferien un menú amb molt bona pinta que quedava esquitxat en aparèixer un pèl a l’arròs de la Rosó. Deixant de banda aquesta desagradable anècdota, van acabar sent els guanyadors amb un 5,7 de nota mitjana.

El Carlos i la Rosó de Vilassar, creguts i desagradables a Joc de cartes

En tercer lloc quedava el Déjà Vu Beach de Vilassar de Mar, en què el Carlos i la Rosó van potenciar una tensió que s’anava accentuant al llarg de tot el programa. Van ser creguts i desagradables i els companys els van castigar amb un suspens. Tampoc no va agradar a la xarxa veure que el Carlos amenaçava un dels treballadors en veure que havia manipulat els aliments amb les mans: “Et juro que us pegaré després”. Incomprensible que actuï d’aquesta manera amb les càmeres davant o que tingués la cuina feta un fàstic, dos motius de pes perquè l’audiència no vulgui anar al seu restaurant.

El programa va generar moltíssims comentaris a la xarxa, que va omplir-se de missatges plens d’incredulitat. Els teleespectadors no van entendre l’actitud dels concursants i han deixat clar que no els està agradant gaire aquesta temporada de Joc de cartes perquè consideren que estan buscant personatges que cridin l’atenció i que s’han oblidat de la cuina, que hauria de ser l’essència del programa. Crítiques als concursants i també a la dinàmica, més pròpia d’un reality show que d’un concurs culinari.