Un empat tècnic amb victòria inesperada al ‘Joc de cartes’ de TV3

El programa de TV3 dels dimecres a la nit torna a sorprendre amb un nou capítol de la temporada d’estiu. Aquest cop, però, ningú ha plantat a ningú, sinó que els tres restaurants concursants han acabat amb un empat tècnic. Per aquesta raó, i com és obvi, les notes del presentador i cuiner, Marc Ribas, han estat les que prevalen. Així doncs, la Júlia i l’Irina, dues germanes propietàries d’un restaurant a Palamós -que anaven les últimes de la classificació- han acabat guanyant el concurs.

La temporada d’estiu de Joc de cartes, el programa de TV3 que presenta el cuiner Marc Ribas, s’estrena amb nous restaurants, noves cartes i noves polèmiques. En aquest cas es buscava el millor restaurant familiar del Baix Empordà, és a dir, aquell restaurant que no només sàpiga fer bon menjar sinó que pugui portar un negoci amb la família. “Una feina complicada”, segons exposava el presentador durant el programa. Els tres restaurants que s’han presentat al concurs són de costa, pràcticament a primera línia de mar i experts en cuinar peix.

Els polèmics calamars a la romana de ‘Joc de cartes’ / TV3

L’Arbre de Juliette, el guanyador de la nit, és el restaurant de dues germanes d’origen romanès i molt joves -de 25 i 24 anys-. El seu restaurant ha estat el pitjor qualificat pels seus companys, però les notes del Marc les han fet pujar fins a la primera posició, fent-les guanyar els 3.000 euros de premi. “Per nosaltres ja era un somni haver pogut participar en el concurs”, deien les germanes abans de saber que eren les guanyadores.

Calamars congelats i una cuina petita

Com en tots els programes, els participants tendeixen a fer “crítiques constructives” sobre els locals dels altres restauradors. En aquest programa, tot i que ha regnat l’esportivitat, una cosa que no sempre passa al programa, cal dir que els participants si que han trobat pegues en alguns punts dels uns i dels altres. La polèmica principal ha rondat al voltant d’un plat de calamars a la romana, on s’ha discutit durant uns quants minuts si eren congelats o no, un “pecat” en un restaurant de costa. D’altra banda, també s’ha posat molt d’èmfasi en el poc espai que tenia la cuina de les guanyadores, que ha estat suspesa per uns altres concursants. Tot i això, sembla que no ha afectat al fet que s’emportessin la victòria.