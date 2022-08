Junts reacciona dividit als crits durant el minut de silenci pel 17-A

Junts per Catalunya ha reaccionat dividit als crits que s’han escoltat al final del minut de silenci per les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A a Barcelona i Cambrils. Des del seu compte oficial, el partit ha publicat un missatge per comunicar la seva “enèrgica condemna” pels crits que s’han pogut escoltar abans que acabés el minut de silenci. Unes desenes de persones protestaven en considerar que hi ha moltes incògnites que s’han d’investigar i perquè sospiten que l’estat espanyol és qui hi ha darrere de l’atac terrorista.

Protesta “Volem saber la veritat” / EP

La piulada des del compte oficial del partit ha estat replicada pel diputat Jaume Alonso-Cuevillas, membres de l’executiva del partit. Cuevillas ha contradit el missatge del partit afirmant que els fets no havien anat com s’expliquen. Segons l’advocat, els crits han començat un cop el minut de silenci havia finalitzat. Com a advocat de familiars de víctimes, Cuevillas ha dit que el que les persones han començat a cridar “volem saber la veritat”.

Perdoneu; no ha anat així.



A la fi del minut de silenci, la gent ha començat a cridar “volem saber la veritat”.



Com a advocat de víctimes, us asseguro que això és el que volem.



Altra cosa és que hagin xiulat als polítics que no volen que s’investigui i aplaudit als que sí. https://t.co/sKBULqfy3O — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) August 17, 2022

Una de les reaccions més contundents ha estat la de l’exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez: “No hi hauria d’haver hagut cap més protagonisme que el dels familiars de les víctimes. No era el lloc ni per trencar el minut de silenci ni el moment per buscar protagonismes polítics. Ho lamento. Així, no!” La piulada de Sánchez recorda declaracions d’altres moments en què també ha deixat anar indirectes a Laura Borràs.

Borràs ha saludat el grup que ha protagonitzat els crits

Acabat l’acte de les Rambles, la presidenta de Junts s’ha acostat a saludar als manifestants, alguns dels quals han protagonitzat moments de tensió amb altres persones que les han retret que no haguessin permès que el minut de silenci per les víctimes es completés. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat els crits en considerar que els manifestants han fet “un boicot” i han faltat “al respecte” a les víctimes.

Borràs s’ha desplaçat fins al Passeig de Gràcia per afegir-se a la protesta davant de la seu del Parlament Europeu, on també l’acompanyaven Cuevillas i la diputada Aurora Madaula.

Laura Borràs es fa una foto amb una dona davant de la seu el Parlament Europeu a Barcelona en la protesta el 17A / Anton Rosa

En aquesta concentració s’hi han tornat a congregar persones que havien protagonitzat l’episodi dels crits a les Rambles. L’escridassada ha derivat en una bronca política que ha generat declaracions i condemnes de diversos representants polítics. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat de “miserable” l’actitud dels manifestants.