Rufián titlla de “miserable” l’actitud dels manifestants en l’acte del 17-A

El portaveu d’ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat la protesta durant el minut de silenci de l’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, que ha titllat de “miserable”.

“No respectar un minut de silenci en record a les víctimes d’un atemptat és miserable. I treure rèdit polític d’això, menyspreable. No en el meu nom”, ha sentenciat en una piulada. Ho ha dit “amb la mateixa contundència” amb la qual assegura que demana des de fa cinc anys la creació d’una comissió de recerca per a esclarir alguns fets dels atemptats.

Con la misma contundencia que utilizamos desde hace 5 años para reclamar una comisión de investigación conviene decir que:



No respetar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de un atentado es miserable.



Y sacar rédito político de ello, despreciable.



No en mi nombre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 17, 2022

Ciutadans critica Borràs

Qui també ha criticat l’irrupció de manifestants a l’acte ha estat Ciutadans. El seu portaveu al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, ha criticat durament que la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, hagi anat a saludar el grup de manifestants. “Avui un grup d’ultres ha rebentat l’homenatge a les víctimes dels atemptats als atemptats del 17-A insultant a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i increpant a les víctimes”, ha dit Martín Blanco, que ha titllat de vergonyosa l’actitud.

Hoy un grupo de ultras ha reventado el homenaje a las víctimas de los atentados del 17A insultando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e increpando a las víctimas.



Al acabar, Laura Borràs ha ido a saludarlos efusivamente y agradecerles su presencia. Vergonzoso. #17A pic.twitter.com/n7lgzRRjSn — Nacho Martín Blanco 🇪🇦🇺🇦 (@Nmartinblanco) August 17, 2022

Irrupció de manifestants

Prop d’un centenar de persones s’han presentat a l’acte amb cartells amb lemes com “Reclamem responsabilitats” i “Exigim saber la veritat”, i han protestat sobre com s’han investigat els atemptats i contra l’estat espanyol amb crits durant bona part de l’acte. També en el minut de silenci, quan alguns dels manifestants l’han trencat.

Borràs amb la resta de companys de partit / EP

Els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d’agost de 2017 van provocar 16 morts i més d’un centenar de ferits de 24 nacionalitats.

La sentència del cas reconeix a 350 víctimes dels fets per ferides físiques o danys psicològics, però avui dia la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (Uavat) encara no ha aconseguit contactar amb unes 250 d’elles per a comunicar-los que la sentència els ha reconegut.