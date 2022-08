Rufián: “Vull tornar a Catalunya a fer política, però han d’haver-hi resultats

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha confessat que vol tornar a Catalunya “a fer política”, tot i admetre que “s’han de donar resultats” a les eleccions municipals del 2023. En una entrevista a ‘La Vanguardia’ Rufián ha assegurat que creu que amb l’esquerra es pot revalidar l’actual aritmètica parlamentària, tot i que després s’haurà de veure si es pot conformar un Govern.

Sobre la seva continuació al Congrés, Rufián s’ha mostrat fidel a la seva formació i al president del partit, Oriol Junqueras. “Estaré fins que aquells que em van dir que vingués, Oriol Junqueras i Joan Tardà, em diguin que vagi cap a casa. La política s’assembla al futbol, si no fiques gols, no jugues”, ha resolt amb el seu habitual somriure murri.

Rufián va assegurar que es quedaria al Congrés “passés el que passés”

Al març d’aquest mateix any Rufián va assegurar al 100% que continuaria com a diputat a Madrid “passés el que passés”. “No marxaré d’aquí”, va dir durant una roda de premsa quan va ser preguntat per la possibilitat que acabi sent candidat a l’alcaldia del seu municipi natal, Santa Coloma de Gramenet. Rufián va explicar que era una demanda de la direcció del partit i de la militància. Concretament li van demanar que encapçalés la candidatura les bases de la localitat, el president del partit i la secretària general Marta Rovira.

“Vam començar aquest projecte fa cinc anys. Justament ara estem començant a fer passos per intentar influir en l’agenda legislativa, queda recorregut i vull estar aquí per veure-ho i per ajudar“, va explicar en aquella roda de premsa. “S’equivoca enormement qui interpreti que és que marxo d’aquí”, va insistir reiteradament en la compareixença, que va deixar la porta clarament oberta a la possibilitat de compaginar la candidatura amb l’activitat al Congrés.