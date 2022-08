Tromba de crítiques a Vergés per cedir el seu lloc al PSC a l’acte del 17-A

Diversos membres de Junts per Catalunya han criticat en tromba a la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, per haver deixat la representació de la presidència de la cambra catalana a la vicepresidenta segona i diputada del PSC, Assumpta Escarp, a l’acte de record del cinquè aniversari del 17 d’agost, que s’ha celebrat aquest dimecres.

El secretari d’organització de Junts per Catalunya, David Torrents, ha atacat durament a la vicepresidenta de la cambra catalana: “Deixar la representació del Parlament a un partit que s’ha negat a fer una comissió d’investigació al Congrés, és de ser cracks, Alba Vergés!!”, deia el diputat al seu compte de Twitter.

El Parlament del 52%, deixa en mans del PSC, del #155, la representació de l'acte en record de les víctimes del #17A.#vERCgonya

On ets @albaverges?@Esquerra_ERC pic.twitter.com/tGd5kBjFjk — Montserrat Caupena 🎗 (@Montcau) August 17, 2022

Ja estem acostumats a que ens faltin el respecte, partits que no volen investigar, que fan a l'acte? — Javier Martinez (@JavierM21161125) August 16, 2022



Podria dir tantes coses que millor em callo i ho comparteixo per a què pogueu llegir aquesta absoluta vergonya que ens fan passar com a nació. 👇🏻

La socialista Escarp ocuparà el lloc de la presidenta @LauraBorras a la commemoració del 17-A.https://t.co/GtfcCRBTit — Rai López Calvet (@RaiLopezCalvet) August 16, 2022

Diversos membres de Junts per Catalunya hi han donat suport

Diversos membres de Junts per Catalunya, com la secretària del Parlament, Aurora Madaula, han donat suport a la piulada. També ho ha fet un destacat militant del partit junter, com és Rai López Calvet. “Podria dir tantes coses que millor em callo i ho comparteixo per a què pogueu llegir aquesta absoluta vergonya que ens fan passar com a nació”, deia al seu Twitter.

També hi ha donat suport el pare del nen assassinat fa 5 anys a l’atemptat de les Rambles, Javier Martínez: “Ja estem acostumats a que ens faltin el respecte, partits que no volen investigar, que fan a l’acte?”, referint-se al PSC.

Alba Vergés / Mireia Comas

Situació d’interinatge

I és que la presidència del Parlament està en una situació d’interinatge després de la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Vergés no vol ocupar les funcions de presidenta i ha instat Junts a escollir una nova figura per a la presidència, ja que tal com estableix el pacte d’investidura és una funció que li pertoca Junts per Catalunya.