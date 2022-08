Sonia Ferrer revela el terrible ensurt que gairebé atura la boda

Sonia Ferrer i Sergio Fontecha van casar-se fa un parell de setmanes en una boda molt comentada que va protagonitzar la portada de la revista ¡Hola!. La presentadora de TVE i el policia van haver de fer front a una pluja inesperada que va estar a punt d’espatllar-ho tot… encara que aquest no va ser l’únic imprevist del dia.

La periodista barcelonina ha concedit unes declaracions a Europa Press en les que reconeix que va viure més d’un ensurt aquell dia. El problema? El mal temps que va haver-hi de cop i volta: “No esperàvem que plogués perquè no hi havia cap previsió de pluja i va arribar de sobte, la típica tempesta d’estiu amb moltíssim vent. Vam haver de retardar la cerimònia, va tocar esperar. En aquell moment vaig pensar que les tempestes no duren gaire, però vam haver de desmuntar-ho tot. Quan va marxar el núvol, ho vam tornar a muntar tot fora a l’exterior”.

Sonia Ferrer és una gran defensora dels animals, als que adora. De fet, té un munt de gossos, cabres i cavalls que volia que estiguessin presents en un dia tan important per a ella. Això va generar-li un gran ensurt que gairebé acaba amb la filla a l’hospital: “La meva filla intentava resguardar-se de la pluja mentre tenia controlat el poni, que estava molt espantat per culpa del fort vent. Ella volia posar-se sota de l’arbre, però ell no… i va tirar tan fort d’ella que va acabar arrossegant-la. En fer-ho, un tros d’arbre va caure tot just darrere seu… Afortunadament no va passar res i va acabar en un ensurt terrible del que vaig assabentar-me després”, un terrible ensurt que podria haver acabat en tragèdia si hagués caigut l’arbre a sobre de la filla.

La boda de Sonia Ferrer, a la portada de la revista ¡Hola!

Sonia Ferrer i Sergio gaudeixen d’un viatge de noces a Kènia

Sonia Ferrer i Sergio volien un viatge de noces diferent i per això van posar rumb cap a l’Àfrica. Per tal de gaudir d’una experiència inoblidable van reservar un safari a Kènia, país en què han gaudit de la seva increïble fauna. Després l’illa de Zanzíbar va ser testimoni del seu amor, una parella que no ha dubtat en fer-se mil fotografies en les platges d’aigües cristal·lines de la costa de Tanzània.

Sonia Ferrer i el marit, de safari a Àfrica | Instagram

Sonia Ferrer i el marit, de viatge de noces | Instagram

Ara tornen a la realitat a poc a poc, després d’una boda i un viatge molt especials que no oblidaran.