Toni Acosta denuncia un episodi desagradable amb la filla i una fan

Toni Acosta mai no s’ha caracteritzat per callar-se les coses, una sinceritat que agrada molt als fans de l’actriu. Aquests dies està de promoció de Padre no hay más que uno 3, la pel·lícula que protagonitza amb Santiago Segura. Ara bé, avui és notícia per un tema totalment diferent que res no té a veure amb la seva professió. L’intèrpret ha patit un incident molt desagradable amb una seguidora el cap de setmana, el que ha volgut denunciar públicament en el seu perfil d’Instagram.

L’actriu va anar al centre comercial amb la filla relativament aviat, una pràctica que acostuma a fer per evitar trobar-se molta gent i poder gaudir d’un petit anonimat: “El rellotge s’apropava perillosament a la 13 h i una noia es va apropar a mi de manera molt entusiasta. Es va adonar que era Toni Acosta i em va dir que em fes unes fotos amb ells. Vaig dir-li que era jo i vaig continuar caminant ràpidament de la mà de la meva filla i li vaig dir alguna cosa així com “no, no, disculpa’m però és que llavors es fa grossa”. Des de darrere vaig sentir que deien que era una estúpida ben fort perquè tothom ho sentís”.

Toni Acosta explica què li ha passat amb una fan | Instagram

Toni Acosta intenta justificar-se i rep un munt de crítiques

“Us asseguro que és difícil dir que no. La panxa se’m va regirar perquè estava de rebaixes, de compres mare i filla. Ens agrada passar temps juntes i espero que em disculpin i m’entenguin, però si no ho fan… doncs no és el meu problema”, ha prosseguit. Ha agraït les mostres d’estima que rep sempre, però reconeix que no és agradable tenir tothom darrere i fent-li fotos: “Converteix el nostre dia a dia en una petita gimcana”.

Aquesta denúncia no ha agradat gaire a la xarxa, que ràpidament s’ha omplert de queixes i d’acusacions de ser una antipàtica. Ha estat llavors quan ella ha acabat d’esclatar: “Estic fent l’exercici de llegir els comentaris. No anomenaré els usuaris per respecte a la seva intimitat, però hi ha aquells que diuen “ets una famoseta antipàtica perquè t’hagués costat només 10 segons fer-te la foto”. Doncs la meva resposta és no perquè aquella seria la primera de moltes altres fotos. Ja ho he viscut i vaig amb la meva filla, a qui allunyo de la foto perquè mai no faig que surti a la xarxa. Per a ella no és justa aquesta espera. No crec que hagi de pagar cap preu per anar de compres un dia. Fins i tot et concedeixo que sóc famosa i que em faig fotos, d’acord, però la meva filla menor d’edat no ha de pagar res i va amb mi”.