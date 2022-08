El PSC confia en la taula de diàleg malgrat la batussa independentista 

Un dels puntals del PSC al Parlament i al partit és el diputat Ferran Pedret. Ideòleg de les noves fornades socialistes, Pedret ha fet classe aquest matí a la 54 edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a Prada, El Conflent, on ha estat aplaudit. Un retorn dels socialistes en un cónclave acadèmic i polític defensor de l’alliberament nacional dels Països Catalans. El diputat socialista s’ha mostrat confiat en què la taula de diàleg entre el Govern i l’executiu espanyol serveixi per arribar a un acord malgrat la picabaralla constant entre les forces independentistes.

Pedret ha trobat normal la decisió del president Pere Aragonès de rebutjar presentar una qüestió de confiança, tal i com establia, l’acord d’investidura amb la CUP. De fet, ha recordat que el PSC no va veure gens clar aquesta opció des del primer moment. De fet, ha remarcat que es van mostrar “escèptics” en la seva eficàcia. Pedret també ha exposat la seva visió, i de retruc, del Partit Socialista de Catalunya de la història i l’estat actual del “catalanisme polític” que ha diferenciat del “nacionalisme català” o “l’independentisme”. Al portaveu socialista també li ha sortit la seva vena republicana i ha emfatitzat que la seva opció i de la majoria de la militància és la lluita per una “República federal” a Espanya i deixar de ser una monarquia parlamentària.

El portaveu adjunt del PSC-Units, Ferran Pedret

Votar un acord, no un desacord

El diputats socialista ha defensat en el curs de ciència política de la UCE l’existència i la utilitat de la taula de diàleg. Fins i tot, més enllà de l’esbroncada interna que viuen els socis de Govern, entre ERC i Junts per Catalunya, i entre les diferents famílies de Junts. En aquest sentit, Pedret ha fet referència a l’assistència aquesta tarda a Prada de l’exprimer ministre escocès Alex Salmond, impulsor del referèndum d’independència a Escòcia de setembre de 2014. “Pensem que cal construir un acord el més ampli possible i votar sobre aquest acord i, per tant, no sotmetre a un desacord a votació”, ha exposat. De fet, ha detallat que cal posar sobre la taula tot l’acord en el seu conjunt.

Per arribar a aquest acord, Pedret i el PSC confien en la taula de diàleg, malgrat les diferències sobre la seva utilitat entre les dues formacions de govern, ERC i Junts per Catalunya. Així ha emfatitzat que el la taula és entre Governs. “La interlocució és entre governs, mentre hi hagi governs a una banda i l’altra aquesta és la interlocució, els matisos i discrepàncies que existeixin certament poden no ajudar a arribar a acords, però cal seguir intentant”, ha sentenciat. “Mentre hi hagi governs que vulguin interlocutar i es reconeixin com interlocutors, val la pena intentar-ho”, ha reblat.

Poca necessitat de la qüestió de confiança

Pel que fa la qüestió de confiança compromesa entre ERC i la CUP per a la investidura del president Pere Aragonès, Pedret ha recordat que la seva formació va ser “escèptic” davant aquesta possibilitat per la seva eficàcia. Així ha raonat que si Aragonès no es planteja presentar-la és que sap que ha perdut la confiança en part de la seva majoria. Però considera que a la vista de l’actual estat de l’economia, la crisi per la guerra d’Ucraïna i la problemàtica social no hi ha cap necessitat d’una mesura política d’aquestes característiques i sí “d’un Govern estable”.

PSC: “No totes les nacions han de ser un Estat”

Pel que fa a la conferència pronunciada per Pedret en el curs de Ciència Política, el portaveu socialista “no comparteix que cada nació hagi de ser un Estat”. Ara bé, també s’oposa a la idea que un Estat hagio d’homogenitzar. De fet, la idea de fons del PSC és “trobar fórmules de superació de l’Estat Nació”.

Sobre un virtual referèndum, Pedret ha subratllat la idea que el PSC rebutja la idea de votar un desacord, i més amb el dibuix que mostra la societat catalana. “Les combinacions binàries generen divisió i si ens fixem en les dades del Centre d’Estudis d’Opinió, hi ha una correlació de tres factors en els votants: el lloc de naixement, la llengua materna i la classe social. D’aquesta manera, Pedret interpreta que “el votant independentista és de classe mitja i catalanoparlant, votar sí o no, amb la societat actual és convidar-nos a obrir un conflicte intern a Catalunya”. “S’han de votar acords polítics d’àmplies majories”, ha adduit.

En aquest marc, Pedret ha lamentat les errades de l’actual estat autonòmic com a concepte federal. En concret, considera que la pitjor errada és que no hi ha una fórmula “d’integració de la voluntat de les parts en la voluntat comuna de l’Estat, com exemple, escollir les altres magistratures de l’Estat”. En tot cas, ha posat en valor el fet que els dos principals partits d’esquerra d’àmbit estatal i els principals sindicats defensen la idea d’un Estat plurinacional.