El PSC valora mesures per apartar Borràs del Parlament si Junts no ho fa

La viceprimera secretària del PSC Lluïsa Moret ha avisat que els socialistes duran a terme “les mesures necessàries” per a substituir en la Presidència del Parlament a la presidenta suspesa i líder de Junts, Laura Borràs, en cas que la seva pròpia formació no prengui mesures en aquest sentit. Ho ha avisat en una entrevista d’Europa Press on ha explicat que estan estudiant opcions per apartar Borràs definitivament. “El que farem és explorar i veure quina és la via que pot ser més eficaç o més efectiva”, ha insistit.

Una de les opcions seria intentar forçar un ple per triar un nou president, però Moret ha descartat concretar si serà això el que faran perquè els socialistes estudien altres opcions. Ha insistit que no estan tancades encara i que l’actual escenari està “molt obert” i amb “moltes opcions sobre la taula”.

Borràs va ser suspesa per la Mesa gràcies als vots favorables del PSC, ERC i la CUP un cop es va confirmar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’enviava a judici per haver suposadament fraccionat contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

A l’expectativa del que facin ERC i Junts

En tot cas els socialistes encara no adoptaran cap mesura. Estan a l’espera del que facin Junts i ERC un cop comenci el nou curs polític al setembre. “En funció d’això, prendrem les mesures necessàries o que creguem oportunes per a continuar treballant en aquesta reclamació”, ha explicat Moret.

A més, ha dit que ERC i Junts van acordar que la presidència del Parlament fos de Junts, pel que veurien amb bons ulls que un altre nom del mateix partit substituís a Borràs. L’important, ha remarcat, és que “hi hagi un president titular legítim que lideri i presideixi des d’una lògica de representantivitat institucional”.