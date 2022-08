Laura Borràs reactiva el compte oficial de presidenta del Parlament a Twitter

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha recuperat l’activitat del compte oficial del qual disposa a Twitter com a màxima responsable de la cambra catalana. Borràs té un compte personal a la mateixa xarxa social, però l’activitat relacionada amb el seu càrrec s’ha vehiculat en general a través d’un altre, on es publiquen les informacions més institucionals.

Ha estat un honor poder fer la inauguració de la 421 Fira de Sant Llorenç i la 40 fira de l'avellana de Riudoms. Un esdeveniment amb més de 4 segles d’història és molt més que una tradició, és tot un tret d’identitat, i avui ho he pogut comprovar. Que per molts anys sigui així! pic.twitter.com/wVup6LSuAE — Presidenta Laura Borràs 🎗️ (@mhp_LauraBorras) August 12, 2022

El compte oficial havia quedat en silenci des del 28 de juliol, el dia en què ERC, PSC i la CUP van consumar la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament, conseqüència de l’obertura de judici oral contra ella per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Mesa del Parlament va aplicar el controvertit article 25.4.

El darrer missatge publicat a Twitter a través del compte oficial va ser precisament el discurs que Borràs va fer un cop es va executar la suspensió. En aquell missatge, la presidenta suspesa va carregar contra els membres de la Mesa del Parlament, a qui va acusar d’haver actuat com a “jutges hipòcrites”. Borràs i Junts per Catalunya manté que el cas de l’ILC és lawfare de l’estat espanyol per afeblir una part de l’independentisme.

Laura Borràs / ACN

La presidenta suspesa ha tornat a fer servir el compte oficial per publicar fotografies de la seva presència a Riudoms, al Baix Camp, on s’ha inaugurat una nova edició de la Fira de l’Avellana. Borràs apareix al costat de l’alcalde de la localitat, Sergi Pedret, de Junts per Catalunya.

Borràs no dimitirà del càrrec de presidenta del Parlament

Borràs mantindrà el càrrec de presidenta del Parlament suspesa fins que es resolgui el seu cas davant de la justícia. Actualment hi ha pressions d’ERC perquè sigui rellevada per algú altre i d’aquesta manera la cambra catalana surti de la situació d’interinatge. La republicana Alba Vergés, com a vicepresidenta, és la responsable de les funcions que tenia encomanades Borràs.

ERC demana a Junts que, per mantenir fidelitat a l’acord de legislatura, busqui la manera de tornar a assumir aquestes funcions. Una possibilitat era que Vergés s’intercanviés el càrrec amb Aurora Madaula, secretària primera de la Mesa. Madaula però no té intenció de facilitar que els republicans quedin alliberats de la càrrega que els comporta ara el fet d’haver suspès Borràs.