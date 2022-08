Borràs aixeca polèmica citant l’autora de ‘Els orígens del totalitarisme’

La presidenta suspesa Laura Borràs ha recordat aquest divendres que fa dues setmanes de la seva suspensió de la presidència del Parlament de Catalunya. Borràs no ha volgut que aquests 15 dies caiguessin en l’oblit i ha triat una cita de la filòsofa jueva Hannah Arendt, autora de Els orígens del totalitarisme, per recordar als seus seguidors la seva polèmica sortida de la cambra catalana.

Anava a repetir Churchill, que ha agradat tant, però tenint en compte que avui fa dues setmanes de la suspensió, recordaré Hannah Arendt: "El problema, des d'un punt de vista personal, no va ser tant el que van fer els nostres enemics, com el que van fer els nostres amics." — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 11, 2022

“El problema, des d’un punt de vista personal, no va ser tant el que van fer els nostres enemics, com el que van fer els nostres amics”, escriu Borràs, una cita que Arendt va dir en una entrevista televisiva. Arendt, filòsofa alemanya, va ser detinguda després de participar en un treball de recopilació de les expressions racistes que s’estenien per Alemanya als anys 1930. Va fugir del país amb 23 anys, passant per França —on va donar suport als refugiats alemanys— com a parada prèvia al seu exili als EUA, país on es va assabentar de l’horror d’Auschwitz.

“La uniformització va començar com una cosa voluntària, no com una conseqüència del terror”, diu la filòsofa alemanya en l’entrevista que també fa retrets món intel·lectual del moment. “Van caure en la trampa de les seves pròpies idees”. El fet que Borràs hagi escollit una frase que Arendt va pronunciar fent referència a l’horror nazi ha fet que s’aixequessin crítiques de banalització del nazisme per part de la presidenta suspesa.

Hannah Arendt va dir aquesta cita en al·lusió al silenci de la societat alemanya davant l'aïllament social i posterior extermini dels jueus durant el nazisme. No banalitzem segons què. https://t.co/AT5A2FitqX — Nil (@Niil95) August 12, 2022

Borràs va ser apartada temporalment de la presidència del Parlament fa dues setmanes després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li obrís judici oral pel presumpte cas de fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Junts denuncia que es tracta d’una cas de lawfare però no ho veuen igual ERC, PSC i la CUP que van decidir aplicar l’article 25.4, que suspèn immediatament el parlamentari a qui se li obri judici per un cas vinculat amb la corrupció.