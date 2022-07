Malestar sindical per l’entrada sense avís de Silence a la Zona Franca

Els sindicats presents a la mesa de reindustrialització de les plantes de Nissan a Catalunya han mostrat malestar pel fet de no haver rebut de primera mà informació sobre la instal·lació de Silence a part de les naus que ha deixat l’automobilística japonesa. Segons ha transcendit aquest divendres, la companyia de motos elèctriques ha rebut avui l’autorització per ocupar les naus, un mes després de la data límit que havia marcat la companyia. Una situació que no ha agradat als sindicats que asseguren “no haver rebut res”.

Exterior de la seu central de Silence a Barcelona / ACN

Aquest divendres es fa efectiva, finalment, la ubicació de Silence a una de les naus de Nissan. Ha estat la mateixa empresa de vehicles elèctrics qui ha donat la notícia. Una situació que ha deixat sorpresos als sindicats, que no sabien res d’aquesta decisió final. Ells mateixos han lamentat haver-se’n assabentat per tercers, un fet que consideren “inacceptable”, i per bé que consideren l’aterratge de Silence “un primer pas” consideren que “ni molt menys” és la solució per al conjunt de la plantilla que ha quedat sense feina per la marxa de la multinacional nipona.

Unes declaracions polèmiques

Els sindicats també s’han mostrat molestos per les declaracions que s’han fet des del Ministeri d’Indústria a l’entorn de l’arribada de Silence, segons les quals -recullen els sindicats- la firma s’ha convertit en “hereva i ànima de l’automoció a la Zona Franca”. Les formacions de defensa dels treballadors discrepen d’aquesta opinió perquè, entre d’altres, Silence “no té la capacitat d’absorbir la totalitat de la plantilla a reindustrialitzar”.

D’altra banda, la multinacional i les administracions han anunciat també avui que es plantegen ampliar la data de presentació de propostes al concurs públic fins a finals d’agost. Els sindicats demanaran aclariments sobre les causes però també creuen “intolerable” haver-se’n d’assabentar “pràcticament per la premsa”.