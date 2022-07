Feijóo: “Amb mi, el castellà no serà una llengua estrangera a Catalunya”

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha promès que si governa legislarà perquè el castellà “no sigui una llengua estrangera a Catalunya”. “Direm als jutges que segueixin aplicant la Constitució, l’Estatut i les sentències del Tribunal Constitucional. No els deixarem sols i no acceptarem que l’espanyol sigui una llengua estrangera a Catalunya”, ha afirmat Feijóo en una entrevista dominical a El Mundo.

“Amb aquest marc, i en l’exercici de les competències exclusives de l’Estat, si és necessari, legislarem i, amb jutges que apliquin la legislació i sentències en cas d’incompliment, actuarem“, ha continuat el líder del PP, que també ha criticat el protagonisme de l’independentisme en la política espanyola: “És contrari a la Constitució i a la convivència”.

El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al congrés del partit / ACN

Aposta per invertir a Catalunya i rebaixar impostos

“Respecte a Catalunya, parlar de com invertir, millorar l’economia, rebaixar els impostos…., a això mai ens hi negarem. Però, pensar que s’ha de dialogar amb Eesquerra Republicana per transitar cap a una Catalunya on l’espanyol sigui un idioma estranger, en la que es negocia l’incompliment de sentències, en la que es pretén seguir amb actes de sedició i reclama que es retiri del Codi Penal, doncs… un president del govern no està autoritzat a fer-ho”, ha reflexionat Feijóo.

El líder popular ha parlat sobretot del conflicte del 25% de castellà i ha reiterat que “no pot estar a l’ordre del dia negociar amb la Generalitat incomplir una sentència. Si el govern espanyol ho fa, és que no és un govern”, ha insistit el president del PP, que ha apostat per un “marc de bilingüisme cordial, que protegeixi el català i el castellà”.

Feijóo titlla Sánchez de “president en recessió”

Pel que fa a l’Estat, Feijóo ha criticat la ‘deriva’ del PSOE i del govern de Pedro Sánchez. “Hi ha cansament. L’opinió pública observa que a Espanya tenim un president en recessió i un govern en crisi. El relat dels mitjans mostra un curs polític de divisió, de debilitament i d’enfrontament en el govern i això, més que una política econòmica que ja no aguanta més, suposa una enorme desafecció”, ha assegurat el líder del PP. “Hi ha un cansament amb la política espanyola? No, hi ha un cansament amb aquest govern. Si avui hi hagués eleccions, estic segur que tindria una majoria suficient. Absoluta? No ho sé, però suficient, sí”, ha conclòs Feijóo.