El PP votarà en contra de les mesures d’estalvi energètic

El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo, ha anunciat que el seu partit votarà aquest dijous en contra del decret llei d’estalvi energètic tret que aquest mateix dimarts, en la reunió del Consell de Ministres, el govern espanyol el corregeixi i elimini el que considera “frivolitats”.

En una roda de premsa a la seu del Partit Popular, Bendodo ha indicat que el Consell de Ministres d’aquest dimarts, dos dies abans de la votació del Congrés dels Diputats, és una “magnífica oportunitat” per a corregir el decret llei i eliminar assumptes com l’apagat d’aparadors o la reducció de l’aire condicionat, la qual cosa defineix com a “frivolitats”, i per a afegir assumptes com a ajudes al transport.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una roda de premsa / Europa Press

Limitació dels aires condicionats

“Si el govern espanyol retira totes les mesures frívoles, si opta per protecció i l’ajuda del transport per carretera, votarem a favor; però si no, votarem en contra”, ha avançat.

Aquest dimarts el Congrés haurà de votar les mesures d’estalvi energètic que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l’objectiu de reduir el consum de gas i deixar de dependre del gas rus. Les mesures es basaven en una limitació dels aires condicionats als 27 graus, i la calefacció a un màxim de 19 graus.

Prohibicions per estalviar energia

Alhora, també hi ha la prohibició de tenir els llums dels aparadors dels comerços oberts passades les 10 de la nit i tenir les portes dels comerços tancades, amb l’objectiu de reduir el consum un 7%. Els hospitals, centres educatius i perruqueries quedaven fora d’aquestes mesures, i per tant, podien regular la temperatura segons es creia que era més adient pels usuaris. D’altra banda, també s’ha afegit a aquesta exempció el transport públic, ja que dins dels combois de tren i metro o els autobusos la temperatura també es regularà en funció de la quantitat de gent i les aglomeracions. El que si que entra des d’un bon principi dins de la normativa són les andanes i les estacions de tren o bus.