Vilagrà colla Junts pel cas Borràs: “Ells tenen la iniciativa”

La consellera de presidència, Laura Vilagrà, ha participat aquest matí en la 54 edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que aquesta setmana se celebra a Prada, al Conflent. Vilagrà ha aprofitat per collar Junts per Catalunya per l’afer Laura Borràs, per tal que se la substitueixi en la presidència de la cambra ara que ja està a tocar del judici. De fet, Vilagrà responia a la proposta del primer secretari del PSC, Salvador Illa, per utilitzar els mecanismes de la cambra per rellevar-la. Per cert, Borràs demà clourà la UCE amb una conferència sobre parlamentarisme.

La consellera també ha esbossat el posicionament de la part d’ERC del Govern sobre els primers afers del principi de curs polític el mes de setembre. A més de la substitució de Laura Borràs a la presidència del Parlament, també ha obert foc sobre la negociació dels pressupostos i la futura taula estratègica de partits i entitats. A més, s’ha mostrat confiadíssima de la continuïtat del Govern de coalició. En la conferència sobre Joan Fuster que ha pronunciat, ha admès que tot i defensar la taula de diàleg, “estem lluny de pactar un referèndum amb l’Estat”.

La consellera assegura que “ERC sempre compleix els pactes”

Vilagrà ha remarcat que “ERC sempre compleix els pactes”. “El pacte que vam signar a l’inici de la legislatura atorga la presidència del Parlament de Catalunya a Junts per Catalunya i el volem respectar”, ha afegit. “No té sentit una interinitat com la que ens trobem i emplacem Junts al relleu, que potser és temporal, però la interinitat no afavoreix la institució”, ha reblat.

En aquest marc, ha demanat als juntaires que s’afanyin els propers dies per avançar de cara al relleu i fer el canvi “quan sigui possible”. “Junts per Catalunya té la iniciativa i la volem respectar”, ha assegurat. D’aquesta manera responia a Salvador Illa, que aquest matí a Catalunya Ràdio proposava rellevar Borràs abans del 15 de setembre aprofitant els “mecanismes” del reglament de la cambra, mecanismes que no ha especificat. Illa pressionava ERC per tal que posés la institució del Parlament per sobre del pacte d’investidura amb Junts. Al capdavall, Illa s’oferia a canviar la majoria parlamentària per escollir el relleu.

La consellera Laura Vilagrà, amb el Canigó de fons, a Prada, acompanyada del rector i del gerent de la UCE, Jordi Cassassas i Joan Maluquer/UCE

Govern, taula estratègica i taula de diàleg

Per altra banda, Vilagrà s’ha mostrat molt tranquil·la amb la continuïtat del Govern en sintonia amb el que han exposat consellers de Junts per Catalunya que han visitat Prada aquesta setmana, com Josep Maria Argimon o Gemma Geis. La consellera ha tret ferro a les “discrepàncies” dins el Govern que troba “normals” en un executiu de coalició. “El treball és intens i positiu i no ens plategem cap canvi”, ha asseverat.

Així mateix, Vilagrà espera que el nou curs polític es posi en marxa la “taula estratègica” de partits i entitats acordat al pacte d’investidura. “Seria bona per a tothom”, ha recomanat. En aquesta línia ha raonat que cal mantenir la “taula de diàleg” perquè encara que no hi hagi acords tangibles és “l’única manera que s’entengui internacionalment” i “ens fa més forts”. Ara bé, també ha reconegut que, ara per ara, “estem molt lluny de pactar un referèndum”.