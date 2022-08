Illa demana a ERC un relleu a Borràs amb els “mecanismes” del Parlament

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat que es produeixi un relleu en la presidència del Parlament abans del 15 de setembre després de la suspensió al juliol de Laura Borràs com a presidenta de la cambra catalana: “Hi ha mecanismes”, ha sostingut.

Illa demana que ERC posi per sobre la institució del Parlament al pacte d’investidura amb Junts i afirma que la presidència es tria per majoria i “s’ha de buscar aquesta majoria i trobar-la”.

En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio, ha desitjat que “prevalgui la lògica institucional en tots els grups”, ja que considera que no és bo per a la institució que hi hagi una interinitat llarga de la presidència de la Cambra.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el líder del PSC, Salvador Illa | ACN

Demana un acord entre els grups parlamentaris

“Crec que el Parlament necessita una presidència en plenes facultats”, ha defensat Illa, que ha assegurat que aquesta no és una labor de Junts, sinó de tots els grups parlamentaris, en ser preguntat per si la persona que rellevi a Borràs ha de ser d’aquesta formació política.

“No reclamo que es posi al meu grup polític”, ha aclarit Illa, encara que ha afirmat que la vicepresidenta segona de la Mesa, Assumpta Escarp (PSC), ho faria molt bé, i s’ha mostrat d’acord amb la posició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també creï que s’ha de buscar un substitut a Borràs.

Vol uns pressupostos amb un suport ampli

El líder dels socialistes catalans ha desitjat que els Pressupostos de la Generalitat de 2023 tinguin “el suport més ampli possible”, i ha sostingut que el PSC està en aquesta via i a pensar què és el que més li convé a Catalunya.

“Aragonès està disposat a prioritzar més l’interès de Catalunya que el del seu Govern?”, ha preguntat Illa, que ha reiterat que el PSC està disposat a treballar en els comptes sense pensar en el que li convé al seu partit sinó a Catalunya, segons ell.

Sobre la taula de diàleg, Illa s’ha mostrat favorable a treballar en la reforma del delicte de sedició: “És de sentit comú fer una reflexió i homologar els tipus penals a les democràcies d’Europa”, però ha recordat que no és una decisió que pugui prendre el Govern sinó el Congrés.