Borràs anirà al Constitucional si el Parlament decideix mantenir-la suspesa

Junts per Catalunya ha demanat que es reconsideri la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, segons ha informat el partit aquest dimarts en un comunicat. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha sol·licitat a la Mesa del Parlament que reconsideri l’acord del 28 de juliol de 2022 a través del qual s’establia la suspensió dels drets i deures de la diputada i presidenta.

Segons el partit, la seva aplicació vulnera drets fonamentals com el dret a la presumpció d’innocència, el dret a la participació política i el principi de seguretat jurídica. La mesura s’ha pres seguint les recomanacions de l’equip jurídic de la presidenta. Segons el comunicat, el procediment servirà per esgotar tots els recorreguts administratius abans d’obrir la via judicial a Europa.

Poc després d’emetre aquest comunicat, el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha declarat a Catalunya Informació que abans d’elevar la qüestió a instàncies judicials europees, el partit duria la qüestió al Tribunal Constitucional (TC) si la cambra catalana decideix mantenir-la suspesa. Un cop esgotat el recorregut possible de defensa dins de l’estat espanyol, es traslladaria el conflicte a Europa.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, a l’inici de la sessió / EP

Borràs va ser suspesa com a presidenta del Parlament a finals del mes passat després que ERC, el PSC i la CUP es posessin d’acord per aplicar-li l’article 25.4 del reglament de la cambra catalana, que disposa que els parlamentaris a qui se’ls obri judici oral per casos de corrupció siguin apartat de forma immediata.

El lawfare que ERC i la CUP no es creuen

La presidenta del Parlament sempre ha defensat la seva innocència per les acusacions que hi ha contra ella en el cas de suposat fraccionament de contractes quan era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Junts assegura que aquest cas és un exemple de lawfare i retreu als altres partits independentistes que no facin front per denunciar-ho. ERC i la CUP, però, desvinculen el cas de Borràs amb l’1 d’octubre.

Un cop suspesa, la presidenta va acusar els membres de la Mesa del Parlament d’haver actuat com a “jutges hipòcrites”, però no va avançar que es disposés a prendre accions legals contra el Parlament. Les darreres setmanes els altres partits estan movent fitxes per veure si poden fer caure Borràs. ERC pressiona Junts perquè la rellevi per algú altre, al·legant que l’acord que tenen atorga les funcions de la presidència del Parlament a Junts i no als republicans. El PSC també ha dit que està valorant mesures per veure si poden apartar definitivament la presidenta suspesa.