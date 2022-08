Borràs assegura que anirà al Parlament, tot i tenir les funcions suspeses

La presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha assegurat que continuarà anant a la cambra de Catalunya, tot tenir els drets i deures suspesos, després que la Mesa li retirés les seves funcions un cop el TSJC li va obrir un judici oral per un cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. “Jo segueixo sent presidenta del Parlament, però no puc desenvolupar les meves funcions”, afirma Borràs.

“Forma part” del Parlament

Borràs diu que seguirà anant al Parlament perquè “en forma part”, en ser presidenta de la cambra i presidenta del grup de Junts per Catalunya. Alhora, ha dit que s’ha sentit acompanyada pel seu partit i “sobretot” pel secretari general. Davant la possibilitat que Junts hagi d’abandonar el Govern de la Generalitat, ha afirmat que el seu partit ha de reflexionar sobre tot el que ha passat o com ha passat.

Borràs amb Turull i Batet / EP

Segons Borràs, l’acord de Govern entre Junts i Esquerra s’ha vist “modificat” en diverses ocasions. Per això, la presidenta ha dit que la militància haurà de decidir si seguir, o no, abandonar el Govern de la Generalitat. “Suspendre la presidència del Parlament és un fet inèdit i gravíssim”, ha assegurat Borràs.

Borràs no esclareix si abandonaria Junts

“A finals del juliol van passar moltes coses. No només la meva suspensió, sinó la taula de diàleg”, ha dit Borràs, qui es mostra preocupada per l’actitud del Govern de la Generalitat, ja que “havia de ser l’executiu del 52%”. “Hi ha un acomodament en l’autonomia”, ha afirmat. Preguntada per la possibilitat de seguir al Govern i amb això crear un nou partit abandonant Junts, ha assegurat que treballa per la independència des de Junts. “Hem de pensar a qui beneficia això que ha passat. Hem de treballar per la independència i mentre els objectiu siguin quotes de poder, no avançarem”, ha afirmat.