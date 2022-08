Un estudi relaciona l’escalfament global amb un empitjorament de la funció renal

Un estudi de l’Hospital Universitari Germans Trias ha demostrat que un dels efectes de l’escalfament global sobre la salut humana és l’empitjorament de la funció renal. L’informe, publicat a la revista International Journal of Cardiology i elaborat per la Unitat d’Insuficiència Cardíaca del Servei de Cardiologia de l’hospital, mostra que l’augment de la temperatura a l’estiu deteriora sensiblement la funció renal en més de 2.000 pacients amb insuficiència cardíaca seguits a l’hospital en els darrers 20 anys.

El servei de l’hospital va registrar un parell d’indicadors que serveixen per avaluar la funció renal: el valor mitjà de creatinina en els mesos d’estiu i en la resta de l’any, i la taxa de filtració glomerular estimada (TFGe) també en els mateixos períodes en un total de 2.167 pacients des del 2001. Ara, 21 anys després, s’han recollit els fruits d’aquest anàlisi. En paral·lel es van recollir les temperatures mitjanes i màximes mensuals registrades a Badalona entre els anys 2002 i 2003 i des del 2006 fins el desembre passat. En avaluar els nivells dels indicadors durant l’estiu i la resta de l’any, es va observar que tant la creatinina com la taxa de filtració glomerular empitjoraven entre juny i setembre respecte als altres mesos.

Increment de la temperatura i empitjorament dels ronyons

Durant l’anàlisi de les dades d’aquests 20 anys s’ha vist un increment progressiu de les temperatures i alhora un empitjorament de la funció renal. Aquesta empitjorava més quan major era la diferència de temperatures entre aquests períodes, una tendència que està augmentant progressivament amb estius extremament calorosos com el d’aquest any.

El cap del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital Germans Trias, Josep Lupón, ha assegurat que l’estudi demostra que la magnitud de l’augment de temperatura guarda relació amb l’empitjorament de la funció renal, una dada que considera que no s’hauria pogut detectar si no s’hagués fet un seguiment tan exhaustiu. “Això suggereix que l’increment progressiu de la temperatura pot impactar perjudicialment en els mecanismes que té el cos per a trobar un equilibri en pacients amb insuficiència cardíaca”, assegura el doctor, que afegeix que fins i tot pot passar estant tractats d’acord amb les recomanacions i protocols actuals.