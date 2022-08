Granados insisteix en demanar una nova presidenta del Parlament

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha afirmat que Catalunya necessita “recuperar el prestigi” en les seves institucions, i que això també passa perquè el Parlament tingui una nova presidenta. En aquest sentit, considera que “les institucions estan per sobre de les persones i fins i tot dels partits polítics”, per la qual cosa defensa que Junts hauria de trobar una solució ràpida per a restablir la normalitat en el Parlament, ha dit textualment.

Laura Borràs / ACN

Demana a Feijóo que s’imposi a Ayuso

D’altra banda, li demana al líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, que “deixi de mentir i manipular cada vegada que parla” i que col·labori en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona, Granados ha dit que “el senyor Feijóo no és qui mana i no és de fiar”, i ha sostingut que dins del PP es qüestiona el seu lideratge precisament per la seva negativa a renovar el CGPJ, en les seves paraules.

Li ha demanat també que “no faci cas i s’imposi” a la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que doni suport al Reial decret llei de mesures d’estalvi energètic que s’emportarà el dimarts al Congrés dels Diputats per a la seva votació.

Preguntada per les crítiques que Feijóo ha fet sobre l’ús de l’avió presidencial Falcon, Granados li ha retret: “En tot cas, hauria de donar explicacions de per què es dedica a anar en segons quines llanxes, en segons quins vaixells o avions de multimilionaris”.

I, respecte a la defensa de Feijóo de tipificar el delicte de referèndum, ha assegurat que actualment Catalunya i Espanya estan en una altra fase i que “afortunadament els referèndums han passat a la història”.

Aposta pel MidCat

Pel que fa al refredament de França per a construir el gasoducte Midcat, ha assegurat que el Govern seguirà amb les negociacions perquè es construeixi.

I ha sostingut que el conjunt dels Estats d’Europa han d’arribar a un acord “per a fer possible que no hi hagi un desproveïment i que es compti cada vegada menys amb el gas que ve de Putin”.