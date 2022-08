Santi Rodríguez: “La taula de diàleg és una taula d’interessos compartits”

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha titllat d’obscena una eventual reforma del delicte de sedició i ha confiat que no s’articuli una majoria suficient per a aprovar aquesta reforma, que ERC defensa i que els socialistes descarten impulsar. “Determinats acords de la taula de negociació són pràcticament irrealitzables, fins i tot obscens. Pensar en una reforma del delicte de sedició per a propiciar que unes persones que han decidit fugir de la justícia puguin tornar em sembla obscè”, ha afirmat en una entrevista a Europa Press sobre la taula de diàleg.

Ha assegurat que “la taula de negociació no és més que una taula d’interessos compartits” del Govern de Pedro Sánchez i d’ERC: creu que a ERC li interessa especialment per la situació de Junts, que no ha participat en la taula, i que Sánchez l’emmarca en accions per a cohesionar a la seva majoria d’investidura després d’unes eleccions andaluses amb majoria absoluta del PP.

Demana a Borràs que renunciï al càrrec

Sobre la suspensió de la líder de Junts, Laura Borràs, com a presidenta del Parlament, ha insistit a demanar que renunciï al càrrec perquè la hi pugui substituir, ja que creu que aquesta situació no beneficia a ningú. En aquest sentit, creu que lla política catalana ha passat a ser una batalla entre les diferents ànimes de Junts. “Ha passat a ser d’una batalla entre independentistes i no independenistes, i entre ERC, Junts i la CUP, a una batalla dins de Junts”.

Una moment de la reunió de la taula de diàleg / Govern

Creu que el PSC estaria encantat de governar amb ERC

Considera que hi ha discrepàncies dins de Junts sobre la seva continuïtat en el Govern encara que ha vaticinat que el partit no sortirà de l’Executiu de Pere Aragonès, després del que ha criticat el paper del PSC: “Estarien encantats de governar amb Aragonès. Els que diuen ser l’alternativa, en realitat són el principal suport d’ERC”.

Preguntat pels Pressupostos catalans, ha afirmat que la visió que tenen dels comptes és “extraordinàriament diferent” a la del Govern i ha defensat baixar impostos, després del que ha avisat que el fet que Aragonès torni a prioritzar a la CUP per a la negociació –al costat dels comuns– perjudica el conjunt de la societat catalana, segons ell.

Objectiu: governar a Badalona i Castelldefels

Segons Rodríguez, l’objectiu del PP és aconseguir més suport electoral i més regidors de cara a les eleccions municipals que s’han de celebrar el proper maig. Alhora, assegura que pel que fa a eleccions municipals de Barcelona treballen en diversos candidats que no són independents, després de substituir a Josep Bou. “Volem batallar per Barcelona, diu Santi Rodríguez. També s’ha fixat com a objectiu governar a less ciutats de Castelldefels i Badalona, amb Xavier García Albiol com a candidat.

Tenint en compte que les pròximes cites electorals inclouran les municipals i generals i que les catalanes no es preveuen fins a 2025, el partit ha decidit no convocar finalment al novembre el congrés del PP català, i ha optat per prioritzar la convocatòria dels congressos provincials: “No tenim pressa a celebrar el congrés de Catalunya.