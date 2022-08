Junts espera el debat de política general per plantejar la consulta interna

Junts per Catalunya ha encetat una nova singladura després clausurar el seu congrés a finals de juliol. Després del conclave, la nova direcció ha començat els contactes amb les entitats sobiranistes i les formacions per poder exposar i presentar el seu projecte polític. Un cop s’han celebrat aquestes trobades de cortesia política, pels juntaires comença una nova etapa que vindrà marcada pel debat de Política General, el ple del Parlament que enceta oficialment el curs polític. Tot plegat amb la idea d’utilitzar la “mobilització per recuperar la unitat”. De fet, ha allunyat la possibilitat d’unes eleccions anticipades tot i menystenir la taula de diàleg.

Serà en el contingut del debat que expressi el president Pere Aragonès, que Junts podrà aclarir molt el camí sobre el seu futur al Govern o sobre l’estratègia independentista que cal seguir. De fet, segons admet el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, avui a la 54 edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada (El Conflent), els quadres de la formació s’han compromès a recollir les “reflexions” a finals d’agost per poder bastir el detall de l’estratègia. Tot amb la vista posada a la consulta interna que les bases van reclamar a la direcció sobre la continuïtat al Govern. “S’han de fer les coses amb el cap i el cor, no amb l’estòmac”, ha assegurat Turull després de la seva conferència en el curs de ciència política.

“Rigorositat”

Turull, en declaracions a la premsa, ha insistit en la idea de potenciar “la mobilització per retornar la unitat dels partits polítics”. De fet, ha exposat la seva idea de “recomençar” i “reprendre la iniciativa”. En tot cas, Turull no ha volgut entrar en les diferències que el seu partit sostè amb ERC i la continuïtat del Govern de coalició. En aquest sentit ha evitat dotar d’un calendari, contingut o condicions per tal d’organitzar la consulta interna sobre si continuar a l’executiu tal i com es va comprometre la direcció amb les bases juntaires.

Així, el procés intern per votar la sortida del Govern, segons Turull, cal que es faci amb una “reflexió profunda, seriosa, amb el cap i el cor i no amb l’estòmac per fer possible i que ens acosti als dos grans objectius de Junts: culminar el mandat de l’1-O i construir solucions pels problemes econòmics i socials del país”. “Farem una proposta als afiliats i afiliades amb serenor i rigor”, remarca Turull.

El líder de Junts, però, ha volgut concretar que la decisió s’esdevindrà a la vista del contingut del debat de Política General i dels acords que s’assoleixen en els objectius de les resolucions. Serà el moment de constatar si les diferències estratègiques entre els dos socis de govern són insalvables o superables. Ara bé, fonts de les dues formacions implicades dubten que el Govern s’esberli, si és que ho fa, abans de les municipals de 2023. Un altre dels moments que composarà un canvi del panorama en el benentès que les grans forces independentistes -ERC, JxCAT i la CUP, mesuraran els seus fonaments territorials.

Abans d’aquest moment, Turull, proposa reiniciar les converses amb les entitats sobiranistes com ANC, Òmnium i Consell per la República, però també hi vol involucrar el “conjunt de les institucions” en el “recomençar” per recuperar el mandat del referèndum del Primer d’Octubre. La primera passa per Turull és la “mobilització”, però també admet que cal trobar el sentit o l’objectiu per a la mobilització. En aquest sentit, però, alerta que cal recuperar els actius i millorar els “passius” com ara tenir present la “mentalitat de conflicte” o bé el “paternalisme” sobre el comportament de la gent. Al capdavall, ha descartat unes eleccions anticipades tot i defensar que cal governar el “mentrestant” i en rebutjar la idea d’un govern nou.