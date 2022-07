Junts denuncia que la taula de diàleg s’està “apartant” dels “objectius”

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha denunciat que la taula de diàleg “està agafant una deriva” que l’està “apartant de les raons per les quals es va constituir”. Rius ha lamentat que en la reunió no s’hagi parlat ni d’amnistia ni d’autodeterminació, “que és l’essència del conflicte entre Catalunya i Espanya”. Junts ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que expliqui al Parlament “l’orientació que està agafant la taula” perquè consdiera que “s’està allunyant dels objectius originaris que estaven explicitats en un mandat” de la cambra.

En un comunicat enviat per Junts, Rius afirma que “no hi ha un conflicte entre catalans, com ha volgut fer creure el ministre Bolaños en roda de premsa”. Bolaños ha dit que a Catalunya s’havien d’acabar les imposicions d’una part del país a la resta. El portaveu de Junts ha dit, en canvi que, “el que existeix és un conflicte democràtic entre Catalunya i Espanya en relació única i exclusivament al dret a l’autodeterminació”.

Junts es queixa que la taula abordi temes sectorials

Per Junts, la taula de diàleg “cada vegada s’aparta més de l’objectiu pel qual teòricament es va crear” i manifesta que “actualment sembla que es parla només de temes sectorials que són molt respectables, però aquest no és l’àmbit on s’han de tractar”. Aix mateix, Rius ha afegit que “l’estat espanyol es dedica a generar problemes i després els posa a la taula per fer veure que els volen solucionar”.

El govern espanyol i el Govern han anunciat els “acords” —”acords parcials”, segons el Govern català— assolits aquest dimecres a la tercera reunió de la taula de diàleg. En realitat, el que s’ha comunicat és una declaració d’intencions amb diversos compromisos, escassament concretats. El primer, sobre la desjudicialització de la política, inclou alguns principis sobre reformes legals. El segon compromís és sobre l’impuls del català, entre aquests hi ha la projecció internacional. El ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, ha avançat en aquest camp que el compromís inclou la sol·licitud al Parlament Europeu que el català s’inclogui com a llengua d’ús en les sessions plenàries.