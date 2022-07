El Govern busca contra rellotge un acord per anunciar a la taula de diàleg

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol estan negociant els acords que han d’anunciar durant aquesta setmana amb la taula de diàleg. Així ho ha explicat la portaveu del Govern de la Generalitat, Patricia Plaja, fet pel qual encara no han anunciat la data concreta de la taula de diàleg. Queden només 5 dies perquè acabi el juliol, data límit per constituir la mesa de diàleg, tal com van pactar els presidents de la Generalitat i del govern espanyol ara farà dues setmanes.

Data que s’ha d’anunciar durant les pròximes hores

La consellera de la Presidència Laura Vilagrà va dir ahir que en les pròximes hores anunciaren la data exacta de la trobada entre executius. Tot i això, va detallar que seria una torbada per tractar la “carpeta” de la desjudicialització, després que la mateixa consellera i el ministre de la Presidènca, Félix Bolaños, pactessin una terminologia i unes bases pel diàleg ara farà tres setmanes.

El Govern es reunirà d’urgència / ACN

Quatre representants de cada govern

Alhora, Plaja ha explicat que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, seran els representants del Govern de la Generalitat a la taula de diàleg que s’ha de dur a terme aquesta setmana amb el govern espanyol.

Per altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit designar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, com a representants de l’executiu estatal.

A la taula, no hi formarà part els diferents membres de Junts per Catalunya, tot i les pressions dels diferents integrants de la taula. Tant PSC, com Esquerra i els Comuns han instat repetidament a sumar-se a la mesa de negociació, mentre que aquests s’hi neguen perquè volen integrants que no siguin del Govern.