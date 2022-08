Els documents que acrediten que Villarejo tenia el permís d’Interior

José Manuel Villarejo treballava a les ordres de l’Estat amb el permís, consideració, reconeixement i certificació dels màxims comandaments uniformats del Cos Nacional de Policia, fins i tot, passada la jubilació. Així ho constaten diversos certificats que han signat els Directors Adjunts Operatius (DAO) fins el 2016, data quan oficialment es va jubilar, uns documents incorporats al cas Tàndem, la macrocausa que investiga les activitats del comissari. Els certificats acreditarien que la direcció policial estava al corrent de les seves feines a l’Operació Catalunya, l’Operació Kitchen o el cas King, projectes clandestins de la policia patriòtica. De fet, mostren que no només tenia el permís, sinó també la felicitació. D’aquesta manera es demostra que no actuava pel seu compte a l’hora de triar els objectius.

Els documents, als que ha tingut accés El Món, avalen la decisió del magistrat de la causa, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre una possible responsabilitat de l’Estat de les seves actuacions. Així ho va apuntar en una interlocutòria el passat 28 de juliol arran de la petició del cap de seguretat de l’energètica Iberdrola, implicada en la causa pels negocis amb les empreses del comissari, que va reclamar que l’administració es fes càrrec de les indemnitzacions que es puguin derivar dels delictes comesos pel comissari d’intel·ligència. De fet, ja ha citat a l’advocacia de l’Estat perquè al·legui el que consideri pertinent sobre una possible responsabilitat civil de l’Estat.

Part dels certificats on s’acredita que Villarejo tenia el consentiment i la felicitació de la comandància policial per fer la seva tasca/Quico Sallés

Empreses tapadora per a investigacions

El primer certificat és d’Agustín Linares Molina, comissari principal del Cos Nacional de Policia i que va ser subdirector general adjunt operatiu del CNP -l’anterior nom que tenien els DAO- des de l’any 1986 fins el 1994. En aquest document, signat el 2 de gener de 2018, constata que l’aleshores “Inspector en cap José Manuel Villarejo -no va ser nomenat comissari fins el 2010-, que es trobava en situació administrativa d’excedència voluntària, va realitzar serveis i gestions informatives d’interès policial, sense sol·licitar ni percebre cap retribució a canvi”. És a dir, virtualment treballava per la policia de franc.

Així mateix, Linares certifica que després de la seva reincorporació a la situació administrativa de membre del CNP en actiu, el 29 de juny de 1993, va continuar realitzant activitats policials de caràcter informatiu sense que, per raó de la naturalesa del seu treball, estigués sotmès a cap control horari. Linares fa una passa més enllà i relaciona les empreses i les activitats comercials del comissari jubilat com a tapaderes de diferents operatius policials. “Les activitats empresarials de Villarejo”, continua Linares, “eren conegudes pels comandaments policials competents i servien de cobertura per realitzar activitats d’investigació que de alguna altra manera no hauria pogut realitzar”.

Certificat d’Agustín Linares on constata els serveis prestats per Villarejo per ordre d’Interior/Quico Sallés

“Va servir als interessos de la policia” amb “regularitat i eficàcia”

El segon certificat està signat el cinc de gener de 2018, per Pedro Díaz-Pintado Moraleda, també comissari principal de policia jubilat, que va ser també subdirector adjunt de policia del Cos Nacional de Policia, de juliol d 1996 a juny de 2004. Díaz-Pintado firma que durant aquest període Villarejo “va continuar prestant les mateixes tasques d’investigació i informació que venia realitzant amb anterioritat pel Cos Nacional de Policia”. “Villarejo va actuar amb total regularitat i eficàcia, com agent policial encobert, pel que no disposava de mitjans oficials (despatx, mitjans de transport…) a fi i efecte de preservar amb la màxima discreció la seva activitat policial, servint-li la seva coneguda activitat empresarial de cobertura”, afegeix.

De fet, l’exDAO informa que les empreses de Villarejo “mai van rebre cap emolument o quantitat per part de la direcció general, sinó més aviat al contrari van servir als interessos de la Policia sense percebre contraprestació”. En aquest marc, Díaz-Pintado subratlla que “per evitar contaminacions informatives i fonts d’informació, el comissari Villarejo no tenia accés a les bases policials d’informació”. A més, al·lega que Villarejo va “reealitzar un treball eficaç, retierat i satisfactori”. En aquest sentit, posa com exemple la localització d’un narcotraficant a l’estranger i la seva repatriació. “Amb la cobertura que li donaven les seves empreses i el general desconeixement que es tractava d’un policia en actiu, entenent que, moltes de les investigacions que Villarejo va realitzar no s’haurien pogut portar a terme amb éxit”, remata.

Certificat de Díaz-Pintado on certifica la feina feta per Villarejo sempre responia a les ordres dels comandaments/Quico Sallés

Polèmica amb el CNI i amb Afers Interns

El darrer certificat és de 17 de gener de 2018 i el signa l’exDAO, el comissari principal Eugenio Pino, un dels noms claus de la policia patriòtica i, de moment, l’únic condemnat per l’Operació Catalunya, arran del cas Pujol Ferrusola. Pino enceta el seu escrit advertint al jutge que durant el seu mandat “va sorgir una forta polèmica” tant amb l’aleshores director del CNI, Félix Sanz Roldán, com amb el cap d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas. Fins i tot, detalla que el responsable dels serveis d’intel·ligència espanyols va demanar cessar Villarejo dues vegades.

En tot cas, el comissari Pino assevera que Villarejo “va actuar amb total regularitat i eficàcia, com agent policial no conegut per gairebé ningú de la Corporació”. També insisteix que la seva estructura empresarial feia de cobertura. En aquest marc, lloa que “tant en l’àmbit de la corrupció política como del terrorisme ha realitzat significatius informes d’intel·ligènciaque després de judicialitzar-se han permès destacades operacions policials”. També ressalta que Jorge Fernández Díaz, com a ministre de l’Interior, va realitzar una investigació sobre l’activitat empresarial que va “concloure positivament pel comissari Villarejo”.

Certificat d’Eugenio Pino que, a més, revela que la investigació interna sobre l’activitat empresarial de Villarejo va ser positiva pel comissari/Quico Sallés

Condecorat 23 vegades

Entre els mateixos documents, el ministeri de l’Interior, a través de la Direcció General de la Policia, va emetre un informe sobre la vida laboral de Villarejo així com els distintius que ha rebut al llarg del seu recorregut professional. Villarejo va entrar en la policia al 1972 i va ser nomenat sotsinspector l’any següent. No seria fins l’arribada com a ministre socialista d’Interior, d’Alfredo Pérez Rubalcaba, que va ser ascendit a comissari, amb nivell 28 de la funció pública, l’any 2010. Es va incorporar un any després com a comissari de la Direcció Adjunta Operativa. En total, ha rebut 23 condecoracions i reconeixements per la seva feina policial.

Les dades que mostren aquests documents acrediten no només que Villarejo actuava per ordres dels seus superiors jeràrquics, sinó que a més, comptaven amb les seves empreses per les operacions clandestines. En aquest sentit, cal recordar que, aquesta activitat policial li ha servit a l’Audiència Nacional per evitar que els Pujol Ferrusola puguin ser perjudicats en la causa Villarejo perquè la seva tasca a Andorra va ser feta com agent policial i, per tant, està protegida. Un reconeixement que els Pujol Ferrusola poden utilitzar ara davant la justícia andorrana.