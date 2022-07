El PSOE no descarta pactar amb el PP per aprovar l’impost a la banca

La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha assegurat que no descarta aconseguir un acord amb el PP per a aprovar el nou impost a la banca, i ha afirmat que espera també acordar-lo amb el PNB.

En una entrevista en La Vanguardia, Montero ha afirmat que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, encara no s’ha oposat a aquest: “No tinc perquè pensar que el PP no cregui que sigui convenient demanar-li un major esforç a aquells que poden tenir un major beneficis”.

Assegura que els grups d’esquerres donaran suport a l’impost

Ha afirmat que espera que l’impost compti amb el suport suficient: “No tinc dubte d’ERC i dels grups de l’esquerra. Estic convençuda que ho secundaran perquè sempre ens han demanat més esforç en matèria fiscal de les grans corporacions”.

Ha dit que és just redistribuir els beneficis extraordinaris de les entitats financeres: “Aquí no es va contra ningú, sinó que es fa un repartiment equilibrat de les càrregues que no poden recaure sol i exclusivament en les economies domèstiques”.

I ha demanat “que no siguin els de sempre els que paguin la crisi”, defensant que cal finançar la bonificació de la gasolina, la baixada del preu de la factura de la llum, i altres mesures sense que impliquin un risc per a la sostenibilitat dels comptes públics.

El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acte del partit / PP

“Esforç important per parlar amb Catalunya”

Preguntada per la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, Montero ha dit que “s’ha fet un esforç molt important per a dialogar amb Catalunya i mantenir l’esperit constructiu”.

I ha retret a Junts que no participés en aquesta: “Tant de bo s’assegués més gent en la taula i li ho hem reclamat a l’altre partit del Govern. Han refusat. Des de Junts prefereixen seguir amb la confrontació”, ha lamentat.

Montero ha qualificat de molt important la “desjudicialización de la qüestió catalana” i ha puntualitzat que, als seus ulls, no es pot portar immediatament als tribunals qualsevol llei que un ideològicament no comparteixi.

Finalment, preguntada per si és partidària d’un indult en relació a la sentència dels ERE, Montero ha destacat que “Chaves i Griñán no s’han lucrat personalment, ni ells ni els seus familiars. No s’han emportat un euro de diners públics”, mentre que estan pagant justos per pecadors, al seu parer.

Crítica a Feijóo

Ha acusat el PP d’estar comptant vots fins i tot quan no hi ha eleccions previstes, i de fer soroll per a provocar una “desafecció asimètrica” i que els votants d’esquerra no vagin a les urnes, en les seves paraules. “A la gent progressista no li agrada que la vida política estigui permanentment contaminada de traç gruixut, de desqualificacions, de confrontació”, ha dit.

En aquesta línia, ha assenyalat a Feijóo per practicar “cinisme polític” per parlar de recessió segons ella de manera interessada: “Diu que estem a la porta d’una recessió. Això és jugar amb parany. És intentar traslladar alguna cosa que no ocorre en les variables que s’expressen”, ha recalcat.