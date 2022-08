Roben 440 litres de gasoil a la Pobla de Mafumet

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i en busquen un altre com a presumptes autors del robatori de 440 litres de gasoil de dos camions estacionats en un pàrquing de la Pobla de Mafumet (Tarragonès). Els fets van tenir lloc dimarts passat a la matinada, segons ha informat el cos policial. Vigilants municipals van rebre un avís que dos individus estaven sostraient gasoil d’un camió estacionat.

Quan es van desplaçar al lloc dels fets i els van sorprendre in fraganti, aquests van intentar fugir del lloc amb un vehicle. En la fugida, el conductor va xocar contra dos vehicles estacionats i, veient que no podien fugir amb el cotxe, van abandonar-lo i van marxar corrent.

Poc després una patrulla dels Mossos d’Esquadra va arribar al lloc i va comprovar que al costat del camió hi havia quatre garrafes amb gasoil i a l’interior del vehicle dels lladres hi havia 47 garrafes més. En total, es van recuperar 440 litres de combustible. El camió d’on l’havien tret presentava el tap del dipòsit trencat. Posteriorment, els Mossos d’Esquadra van saber que hi havia un segon camió de la gasolinera afectat pel robatori de gasoil.

A partir de la informació aportada pels vigilants i les gestions amb el vehicle, els Mossos d’Esquadra van identificar els dos presumptes autors del robatori. També van lliurar el gasoil sostret al propietari del camió i van emportar-se a comissaria la resta de carburant mentre feien gestions amb la documentació del segon camió afectat per lliurar-li al seu propietari.

L’endemà dimecres, agents policials van detenir a Tarragona un dels dos implicats, un home de 37 anys, i van penjar una ordre de detenció per a l’altre home.