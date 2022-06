El preu de la gasolina segueix batent rècords

Els preus dels carburants segueixen pujant tot i les bonficicacions de l’Estat i aquesta setmana, de nou, han assolit xifres rècord, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea. El dièsel s’ha situat en els 2,003 euros el litre, trencant la barrera dels dos euros. Això implica un augment d’un 4,3% respecte la setmana passada, que marcava 1,916.

Pel que fa a la gasolina, s’ha incrementat fins als 2,117 euros el litre, fet que suposa un augment de 3,37% més que la setmana passada, quan marcava 2,048. A aquest encariment se li ha de sumar el descompte de 20 cèntims el litre que va impulsar el govern espanyol per combatre l’escalada de preus dels combustibles a conseqüència de l’inflació.

S’esperen les noves bonificacions

En aquest sentit, la ministra Teresa Ribera va explicar ahir que en els pròxims dies anunciarien noves mesures pel que fa a les bonificacions pel preu dels carburants, ja que l’actual sistema de bonficicacions caduca a finals de mes. De fet, no va desmentir, però tampoc confirmar, que la bonificació de la benzina de 20 cèntims pugi fins als 30. L’augment de l’escalada dels carubrants és a conseqüència de la volatilitat del mercat causada per la guerra a Ucraïna i la pressió dels mercats. Per això, la ministra va criticar que les benzineres i les energètiques obtinguéssin beneficis extraordinaris i va anunciar nous impostos de cara als pressupostos de l’Estat del 2023. La ministra Yolanda Díaz, en canvi, va demanar de fer-ho immediatament perquè “no poden esperar”.

La CNMC molt atent a l’augment dels preus

La ministra d’Economia, Nadia Calviño, també va pronunciar-se sobre la pujada dels preus de les energètiques i va dir que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) segueixin “molt atents” a les benzineres per si hi ha “males pràctiques” a l’hora de pujar els preus. Tot i això, ha matisat que, al ser un mercat lliure, és molt difícil seguir el rastre.