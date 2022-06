El preu de la llum torna a pujar i marca el seu màxim en tres mesos

L’excepció ibèrica no s’està traduint en una baixa del preu de la llum. Més aviat al contrari. El preu mitjà de l’electricitat aquest dijous serà de 170,81 euros el megawatt hora (€/MWh), és a dir, un 3,15% superior al que s’ha pagat aquest dimecres. Cal tenir en compte, però, que aquest és el preu brut de l’electricitat i que se li ha de sumar la compensació de les centrals de cicle combinat, és a dir que produeixen la llum. Amb aquests pagament, el preu s’eleva fins als 259 euros, el seu màxim en els últims tres mesos. L’Estat ho ha atribuït aquesta pujada a l’onada de calor i l’augment de l’ús dels aires condicionats.

Dijous serà el segon dia amb un topall en el preu del gas i continua sent un preu més elevat del que s’esperava. Així es pot veure en les dades publicades aquest dimecres per l’operador del mercat ibèric, l’OMIE. Tot i que el govern espanyol atribueix aquesta pujada a la calor i l’ús d’electrodomèstics amb més intensitat, com poden ser els aires condicionats, sembla que el topall del gas que havia de reflectir una davallada del preu de la llum encara no està fent el seu efecte. El preu brut ha pujat dels 165 als 170,81 euros, una xifra, però, que el govern espanyol ha assegurat que seria molt més alta sense la mesura energètica que obliga a tenir un topall del gas.

L’onada de calor influeix en el preu de la llum

La situació d’aquest dijous continuarà marcada per l’onada de calor que estem vivint, que fa que molta més gent requereixi energia per encendre l’aire condicionat. També serà perjudicial la baixa activitat fotovoltaica i les poques ratxes de vent. Tot això, acompanyat d’una creixent demanda. Per fer front a aquesta situació de temperatures extremes la programació de les centrals de cicle combinat aquest dijous serà la segona més alta de la història.

Una arma doble que implicarà que el preu sigui molt més alt del que s’esperava. Així doncs, el govern espanyol ha justificat que es necessita més temps per saber si l’excepció ibèrica funciona, ja que han reiterat que el preu seria molt més elevat si no hi hagués aquesta mesura reguladora.