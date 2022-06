El preu de la llum es desploma un 22,6% amb l'”excepció ibèrica”

El preu de la llum ha descendit en el primer dia en què ha entrat en vigor el topall del preu del gas. Concretament ha baixat un 22,6% aquest dimarts, fins als 165,59 euros/MWh. Així ho confirmen les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). Aquest és el preu que s’aplicarà en la factura d’aquest dimecres 15 de juny.

La franja més cara del dia serà entre les 00 i les 01 hores de la matinada, amb un import màxim de 194 euros/MWh. La més barata serà entre les 15 i les 16 hores, quan es cobrarà a 144,17 euros/MWh. Aquest dimarts s’ha fet la primera subhasta diària amb l’anomenada excepció ibèrica en vigor. Aquesta excepció per l’illa energètica que componen Portugal i Espanya permetrà limitar el preu majorista del gas amb l’objectiu de reduir el preu de l’electricitat que paguen els consumidors.

El govern espanyol xifrava la rebaixa del preu en un 20%

El govern espanyol va avançar abans que s’aprovés aquesta excepció ibèrica que el rebut de la llum baixaria entre un 15 i un 20% a partir que la mesura entrés en vigor. Aquesta xifra de rebaixa s’aplicaria als consumidors que tenen contractada la tarifa regulada, el que suposa un 40% de les famílies de l’Estat. En el primer dia amb el topall el preu mitjà per MWh ha passat dels 214 als 144 euros.

Un cop obtingut l’aval de la Comissió Europea el Congrés va convalidar el passat dijous el decret de creació de l’excepció ibèrica. Brussel·les va informar que el límit del preu es situarà en 48,8 euros per MWh fins al maig del 2023, quan acabarà la mesura, que per tant només és temporal. A partir del desembre del 2022 aquest límit s’incrementarà mensualment en cinc euros fins arribar als 70 euros per MWh el maig del 2023