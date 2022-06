Algèria fa un pas enrere i continuarà subministrant gas a Espanya

Algèria ha fet un pas enrere en la seva batalla contra Espanya pel canvi de posicionament del govern espanyol sobre el Sàhara. Després del toc d’atenció de la Unió Europea d’aquest dijous, Algèria ha reaccionant lamentant la “precipitació” de la Comissió Europea. El país considera que el bloc comunitari ha reaccionat “sense consultar ni verificar prèviament” la suspensió del país nord-africà del tractat d’amistat amb Espanya.

De fet, la Unió Europea ha avisat de nou el règim de l’Alger que està “preparada” per fer front a “qualsevol mesura coercitiva” contra Espanya. Segons Algèria el bloc comunitari no ha comprovat si el trencament del tractat implicava “directament o indirectament els compromisos de l’Acord d’Associació Algèria-UE”. Així, Algèria ha insistit que assumirà tots els compromisos contractuals amb Espanya i que en cap cas deixarà de subministrar gas a Espanya.

Algèria ha remarcat que la veu “més autoritzada” del país, és a dir, el president Abdelmadjid Tebboune, ja ha confirmat que el país “seguirà complint tots els seus compromisos” i que les empreses algerianes afectades “assumiran tots els compromisos contractuals”.

Reunió amb el ministre d’Exteriors del govern espanyol

Algèria ha emès un comunicat després de reunir-se amb el ministre d’Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, i l’alt representant per a la Política Exterior, Josep Borrell, on insisteix que la via del diàleg és l’adequada per resoldre la situació. Algèria ha dit estar preparada per fer front a les “pressions ” de qualsevol estat membre.

Pel que fa al comunicat de la Unió Europea, els líders europeus han dit que estan “avaluant les implicacions de les accions d’Algèria” contra Espanya. A més, han dit que la decisió del règim d’Alger, que pot portar a un “tracte discriminatori” cap a Espanya, també podria “afectar de manera adversa” l’acord d’associació amb la Unió Europea.