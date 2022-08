El Congrés aprova el nou sistema de cotització dels autònoms gràcies al PP

Llum verda al nou sistema de cotització dels autònoms pactat entre el govern espanyol i les associacions de treballadors per compte propi. El Congrés ha convalidat aquest dijous el decret del govern espanyol, que ha obtingut el suport del PP, PNB i PDeCAT a més de PSOE i Unidas Podemos. Així, la mesura ha tingut 260 vots favorables, entre els quals destaquen els del PP, que sol votar negativament a totes les iniciatives que arriben al Congrés per part del govern espanyol. En front d’aquests 260 vots favorables, n’hi ha hagut 64 en contra i se n’han abstingut 25 diputats, entre els quals els d’ERC, Bildu o el BNG. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha assegurat que aquesta reforma fa el sistema “més just, flexible i equitatiu”.

La CEOE, els sindicats i els autònoms, d’acord amb la mesura

Aquest canvi en la cotització dels autònoms serà efectiu a partir de l’any que ve. A banda del suport del Congrés, ha rebut la llum verda de sindicats, patronal –CEOE– i organitzacions d’autònoms. Finalment s’ha pactat que hi hagi 15 trams de cotització que determinaran les quotes en relació als beneficis nets dels autònoms. Així, la quota mínima seran 230 euros mensuals i la màxima 500. El 2020 la quota mínima seran 225 i la màxima 530 i el 2025 les quotes aniran de 200 a 590 euros.

Qui més ingressa haurà de pagar més

Amb aquesta reforma el tercer any d’aquesta nova cotització la quota mínima seran 200 euros, 94 menys dels actuals. Podran cotitzar en aquest tram els treballadors autònoms que tinguin uns beneficis nets de menys de 670 euros al mes. Segons el govern espanyol el nou sistema també permetrà estalviar diners als autònoms que ingressin fins a 1.300 euros mensuals.

Pel contrari, per aquells autònoms que guanyin més de 1.700 euros al mes les quotes s’encariran progressivament en nou trams. Els augments més grans seran per als que cobren més de 3.600 euros al mes, que hauran de pagar 196 euros més de cotització que actualment. Els que cobren més de 4.050 hauran de fer front a 236 euros més i els que superen el llindar dels 6.000 mensuals hauran de pagar 296 euros més que actualment.