Fort enfrontament entre Jorge Javier Vázquez i el PP de Madrid

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha estat el protagonista del dia, després d’intercanviar uns tuits amb el compte oficial de Twitter del PP de la Comunitat de Madrid on s’ha volgut dirigir a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso per criticar les beques que han aprovat pel curs 2022/2023 a Madrid. En aquest sentit, Vázquez, que s’està recuperant del coronavirus a casa, s’ha mofat dels requisits de les beques, una piulada que no ha agradat gens als del PP que li ha respost donant a entendre que tenia problemes amb Hisenda.

Aquest dimecres, el presentador de Sálvame ha estat un cop més enmig d’una polèmica. Tot i això i a diferència d’altres vegades no ha estat dins del plató del seu conegut programa de televisió sinó per una xarxa social. Vázquez ha carregat contra el PP per aprovar ajudes escolars amb bases molt àmplies en els requisits per demanar-les, és a dir, les persones que cobren fins a 100.000 euros poden optar a una beca. Davant d’aquesta xifra tant alta, Vázquez s’ha dirigit al Partit Popular, que governa a la Comunitat de Madrid i s’ha mofat de la situació: “Guanyo més de 100.000 euros al mes. Em donaria vostè una beca per zumba?“, ha etzibat el presentador.

Pel que fa a la resposta del PP, no ha estat del tot elegant i seguint amb la mateixa broma han insinuat que el presentador podria no estar pagant a Hisenda o tenir-hi problemes. Així doncs, han dit que no sabien si podrien fer una excepció perquè “un dels requisits indispensables és estar al corrent dels pagaments d’Hisenda”, han dit des del compte oficial de partit.

Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda. https://t.co/wSwY7CAXJL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 13, 2022

Lluny de quedar-se aquí, Jorge Javier Vázquez ha decidit tornar a contestar, aquest cop, però amb una foto de la seva declaració de la renda, deixant clar i fent públic que ell té tots els tràmits en ordre. De fet, el missatge que ha acompanyat la fotografia ha estat un dard directe cap a la presidenta del partit a la Comunitat de Madrid: “Salutacions a la presidenta Isabel Díaz Ayuso i al comissionista pandèmic del seu germà. Que demaneu això vosaltres, precisament vosaltres…”, ha conclòs el presentador de Sálvame.