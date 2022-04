Jorge Javier Vázquez, molt enfadat i indignat amb l’aristòcrata Luis Medina

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat una querella davant els jutjats contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño Cerón per cobrar comissions milionàries en inflar el preu de la compra de material sanitari per a la pandèmia després de signar tres contractes amb l’Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid. Luis Medina és fill de la coneguda Naty Abascal i de Rafa Medina, i marquès de Villalba. I l’aristòcrata ha parlat, i ho ha fet per defensar la legalitat de tota l’operació.

El fill de Naty Abascal ha explicat que va cobrar una comissió per part de l’empresa asiàtica per la feina realitzada, han explicat al programa ‘Sálvame’, de Telecinco. Ha estat precisament en aquest context que s’ha mostrat molt indignat el presentador, Jorge Javier Vázquez: “Sincerament, em pregunto: els que vivim a Madrid quant de temps haurem d’estar treballant per pagar-li a aquest paio el iot, i a l’altra els Rolex i el pis de Pozuelo de Alarcón?” “El pitjor és que és legal, però hi ha una cosa que es diu ètica. La gent s’estava morint”, ha continuat exclamant Jorge Javier.

L’empresari Luis Medina | Europa Press

Se’ls imputen delictes d’estafa, blanqueig de capitals i falsedat documental pel suposat cobrament de comissions en els contractes d’emergències per a portar material sanitari a la ciutat de Madrid en la primera onada de la pandèmia. Fonts jurídiques han indicat a Europa Press que se’ls cridarà a declarar previsiblement a partir del proper 5 d’abril.

Les diligències no són secretes i el jutge ha ofert accions a l’Ajuntament de Madrid personar-se en el procediment. El propi alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va anunciar ahir que el Consistori es personaria en la causa com a perjudicat amb l’objectiu d'”eexercir totes les accions que corresponguin perquè en cas que hi hagués hagut una estafa, l’Ajuntament de Madrid pugui recuperar els diners”.