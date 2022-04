Tensa conversa entre Jorge Javier Vázquez i Iván Espinosa de los Monteros

Tensa conversa la que han mantingut per Twitter Jorge Javier Vázquez i el diputat i portaveu de VOX al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros. És conegut per tothom que el presentador televisiu és d’esquerres i que no pot suportar que existeixen partits a Espanya d’ultradreta, com és el cas de VOX. I, per aquest motiu, ha fet una piulada on menciona el dirigent de VOX: “La vida no es basa en aconseguir diàriament grans fites. Es tracta de tornar a casa sense haver-te discutit amb ningú a la feina. Que Ayuso parli poc. Que Feijóo parli menys. Que Espinosa de los Monteros pagui el que deu. En fi, aquestes cosetes”, ha escrit Jorge Javier, acompanyant la piulada d’un link al seu post de la revista ‘Lecturas’.

Jorge Javier Vázquez – Telecinco

I Espinosa de los Monteros no s’ho ha pensat, i en veure aquesta piulada, ha respost, amb ironia, però també amb contundència: “La vida no es basa en aconseguir diàriament grans fites. Es tracta de no crear una xarxa d’espionatge a 140 persones. De no burlar-se d’una violació en televisió. De no insultar a tots els que no són “rojos y maricones”. En fi, aquestes cosetes…”. Amb aquest text, el dirigent de VOX feia referència a l’Operació Deluxe, per la qual estarien sent investigats diversos membres de la productora ‘La Fábrica de la Tele’ i del programa ‘Sálvame’, que presenta Jorge Javier.

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son “rojos y maricones”. En fin, esas cositas… https://t.co/CKXs6LFDmc — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 2, 2022

Tot i aquesta rèplica, el presentador badaloní ha donat un pas endavant, i ha tornat a respondre: “Per descomptat, amor. Però, has pagat ja o encara no has trobat la finestreta?“, li preguntava a Espinosa de los Monteros, que no es quedava callat i contestava: “Arribes una setmana tard, vida meva. ‘Ta to pagao’. El que encara no ha començat a pagar em sembla que ets tu. Però sospito que espiar a 140 persones ho acabaràs pagant. Al temps”.

Llegas una semana tarde, vida mía. Ta to pagao.



El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo. https://t.co/aVZP8JMmtO — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 4, 2022

I d’aquesta manera ha acabat la tensa conversa entre el presentador televisiu i el dirigent de VOX, ja que Jorge Javier no ha tornat a replicar.