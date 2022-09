Díaz crida a topar el preu dels productes bàsics

La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha cridat aquest dilluns a limitar el preu de certs productes bàsics de la cistella de la compra. En una entrevista concedida a eldiario.es, Díaz ha assenyalat que aquest nou topall seria per a 20 i 30 productes que comprem habitualment, com podrien ser els ous, la llet o el pa entre d’altres. Durant la seva reflexió, la vicepresidenta assegura que vol arribar a un acord amb les grans distribuïdores alimentàries i les associacions de consumidors per aconseguir fixar el topall en qüestió per tal de fer “un pas més” en la lluita contra la inflació.

En aquesta línia, Díaz ha assenyalat que la concentració empresarial del sector de la distribució alimentària és un dels motius principals de la pujada del preu de la cistella de la compra, afegint que “els oligopolis del nostre país no només estan en el sector bancari o en l’energètic, tenim cinc grans distribuïdores que concentren el 50%”, ha indicat Díaz.

Pla general d’un passadís del supermercat Veritas

En aquesta línia, la vicepresidenta ha atribuït la pujada dels preus d’alguns aliments als “marges empresarials”, tot recordant que, per exemple, els productors venen les taronges a 15 cèntims el quilo mentre que nosaltres, quan anem al supermercat les estem pagant a quasi un euro i mig el quilo, i ha afegit que hi ha productes, com l’all, que arriba a les grans superfícies amb un increment de quasi el 800%, és per això que insisteix a arribar a un acord per topar els preus i combatre aquests grans increments provocats pels intermediaris.

Així, la ministra de Treball també destaca en la mateixa entrevista que aquesta nova mesura és necessària, ja que la inflació no té res a veure amb l’augment dels salaris i que no només respon al gran augment dels preus dels hidrocarburs, sinó que també als preus de l’alimentació. En aquest punt és quan ha culpat a “l’oligopoli” dels grans distribuïdors, que, ha afirmat, concentra el 50% del total de les empreses distribuïdores. Davant d’aquesta situació Díaz ha assegurat que “hi ha algú que s’està enriquint pel camí i està usant la guerra”, fet que està provocant que la vida de la ciutadania estigui sent cada cop més complicada davant de l’escalada dels preus mentre que hi ha gent que “està fent negoci”.