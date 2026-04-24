Sfera llança el vestit boho definitiu per emportar amb ballarines: la solució a l’entretemps per menys de 30 euros

Ho estaves esperant i, per fi, ha passat. Si ets de les que ha aguantat amb l’armari d’hivern fins a l’últim sospir, demà 23 d’abril és el teu dia de sort. Sfera acaba de donar un cop sobre la mesa amb una col·lecció que no només és maca, és pura enginyeria de l’estil.
Segur que t’ha passat. Surts de casa amb fred, tornes suant i pel mig tens tres reunions on vols estar impecable però còmoda. Doncs bé, la solució no és una jaqueta nova, sinó el vestit boho definitiu. Aquests que flueixen, que no estrenyen i que, miraculosament, queden bé amb tot.
El secret de l’èxit: Vestits totterreny de Sfera
No estem parlant dels típics vestits que només serveixen per anar a la platja. La nova aposta de la firma d’El Corte Inglés es centra en la versatilitat extrema. Són peces dissenyades per ser estrenades amb ballarines (sí, el calçat rei d’aquesta primavera) i acabar l’any amb les teves sandàlies de nacre preferides.
Per què ara? Perquè la calor ja no avisa i les existències a la botiga solen durar menys que un sospir. Aquesta selecció destaca pels seus teixits fluids i brodats que semblen sortits d’una boutique de luxe, però amb preus que cuiden la nostra butxaca. (Avís: el model amb collaret de nacre té totes les paperetes per ser el primer sold out de la temporada).
La clau de la Clara: Si vas a buscar-ne un, tria els que tenen detalls brodats en contrast. Són els que millor aguanten el pas del temps i eleven el look sense cap esforç.
Els 7 triats: Del brodat suís a l’efecte textura
El primer fletxat és, sens dubte, el vestit textura amb collaret de nacre. Per només 29,99 euros, tens una peça que no necessita accessoris. És la compra intel·ligent per excel·lència: t’aixeques, te’l poses i ja estàs vestida. Sense drames davant del mirall.
Si ets més de detalls romàntics, el disseny amb volants i brodats de 27,99 euros és el que millor senta a partir dels 50. El motiu? La seva caiguda dissimula el que volem i realça el moviment en caminar. És aquell vestit que et fa sentir lleugera fins i tot en els dies més pesats d’oficina.
Per a les que busquen una cosa més estructurada, Sfera ha inclòs models midi amb brodats en contrast. Aquí la inversió puja lleugerament als 39,99 euros, però l’efecte visual és d’una peça de disseny exclusiu. El model amb armilla brodada incorporada és, senzillament, una joia que no veuràs repetida a cada cantonada.
Compte amb l’estoc: Aquestes peces no arriben a les rebaixes. Les expertes en Discover saben que comprar-lo ara és l’única manera d’assegurar la talla.
Com portar-los per no fallar mai
El truc de les expertes que més saben de moda és senzill però efectiu. Durant aquestes setmanes d’entretemps, combina el teu vestit boho amb una blazer oversize. El contrast entre el vessant romàntic del vestit i el masculí de la jaqueta crea un equilibri perfecte per a la feina.
Prefereixes una cosa més canyera? Treu la teva caçadora bomber d’efecte cuir i unes botes de canya mitjana. És l’uniforme oficial dels festivals que estan a tocar i et dóna aquell aire rejovenidor que totes busquem. (Nosaltres ja estem visualitzant el model de tirants brodat amb una jaqueta texana desgastada).
Quan arribi el juliol i l’asfalt cremi, només hauràs de canviar el calçat. Unes espardenyes de falca i una bossa tipus cabàs transformaran aquest mateix vestit en el look ideal per a un sopar davant del mar. És la magia de la “moda circular” al teu propi armari.
Truc de Clara: Afegeix un cinturó de pell marró si vols marcar silueta. El canvi és radical i estilitza moltíssim la figura.
La urgència de la temporada
No és per alarmar, però l’experiència ens diu que la secció de novetats de Sfera vola en menys de 48 hores. Especialment quan parlem de vestits que baixen dels 30 euros i tenen aquest nivell de detall en els acabats.
Si busques renovar la teva imatge sense deixar-hi el sou, aquesta és la senyal que necessitaves. Els dies ja són més llargs, el sol apreta i el teu armari demana a crits una mica d’aquella llibertat boho que tant ens agrada. Demà serà tard per a molts d’aquests dissenys.
Has decidit ja quina serà la teva primera compra d’aquesta primavera? Nosaltres tenim clar que el midi brodat no se’ns escapa. Al cap i a la fi, invertir en peces que et fan la vida més fàcil és la millor decisió que pots prendre avui.