Pràctic i radiant: el coloret de Mercadona que triomfa pel seu format i el seu preu imbatible

Trobar el retoc perfecte quan ets fora de casa s’ha acabat convertint en un trencaclosques logístic. (Sí, totes hem intentat portar tota la col·lecció de maquillatge a la bossa i hem acabat amb un pes insuportable a l’espatlla).
Però la secció de cosmètica de Mercadona, més coneguda com la mina d’or de Deliplus, ha tornat a escoltar les nostres pregàries. Aquesta vegada ho ha fet amb un colorete compacte que està desapareixent dels lineals per una raó molt senzilla: és el producte “tot terreny” que totes necessitàvem.
No és només una qüestió de preu, que ja ens té enamorades, sinó d’una arquitectura de producte pensada per a la dona que no s’atura i que necessita estar perfecta en un segon entre reunió i reunió.
La mida sí que importa (però per ser petita)
La tendència actual en el món de la bellesa és clara: el format mini és el rei absolut. Mercadona ha llançat aquest colorete amb un disseny ultra compacte que cap fins i tot a la butxaca més petita dels teus texans o en aquest “clutch” de festa on mai cap res.
Malgrat la seva mida reduïda, la pigmentació de la pols és sorprenent. No cometis l’error de pensar que per ser un producte de supermercat necessitaràs mil passades; amb un lleuger toc de pinzell (o fins i tot amb el dit en un moment d’emergència) aconsegueixes aquest efecte de “bona cara” immediat.
Aquest acabat de seda no és casualitat. La fórmula ha estat revisada per oferir una textura fina que s’integra amb la pell sense marcar els porus ni crear aquest efecte de “pastís” que tant odiem a mitja tarda.
Tons que s’adapten a totes: de l’oficina al sopar
La gamma de colors que ha seleccionat Deliplus per a aquest llançament està pensada per cobrir qualsevol tipus de pell, des de les més blanques fins a les més bronzejades. Són tons versàtils que busquen potenciar la calidesa natural del rostre sense semblar artificials.
L’expert en maquillatge de la firma destaca que la durabilitat és el punt fort d’aquest nou compacte. Un cop aplicat, el color es manté fix durant hores, resistint el ritme frenètic de la ciutat i la humitat del dia a dia.
A més, la seva aplicació és tan fàcil que el converteix en l’aliat perfecte per a les que no som professionals del contouring. Un toc a la poma de les galtes i llesta per seguir amb el dia.
El preu que et permet col·leccionar-los tots
Si alguna cosa ens agrada de Mercadona és que ens permet provar tendències sense que la nostra butxaca pateixi un atac de cor. Estem parlant d’un producte que costa tot just uns pocs euros, una xifra ridícula si la comparem amb les opcions de marques de perfumeria de luxe que ofereixen resultats similars.
És la solució ideal per a aquelles que volen tenir un colorete a cada bossa, un al cotxe i un altre al calaix de l’oficina. (Admetem-ho, a aquest preu, la temptació de comprar-los tots és massa forta).
Aquesta democratització de la cosmètica de qualitat és el que ha convertit Mercadona en un referent que fins i tot les “influencers” de moda més top no dubten a recomanar en els seus tutorials de maquillatge ràpid.
Urgència beauty: el perill de quedar-se sense
Com tot llançament viral de Deliplus, la reposició pot ser un problema. Les “beauty hunters” ja han començat a buidar els prestatges i el boca-orella a xarxes socials com TikTok està fent que moltes botigues pengin el cartell de “temporalment esgotat”.
És el producte imprescindible d’aquesta primavera. La llum canvia, sortim més al carrer i aquest toc de color rosa o préssec és el que marca la diferència entre tenir un aspecte cansat o lluir una pell radiant i plena de vida.
No esperis a la setmana que ve per passar per la secció de perfumeria. Si el veus, agafa’l. És una d’aquelles compres mestres que et fan somriure cada vegada que obres la bossa i recordes la ganga que has aconseguit.
Al final, estar guapa no ha de ser car ni complicat; només cal saber on trobar els millors secrets de bellesa a preu de supermercat.
Ja has triat quin dels tons serà el teu nou favorit per a aquesta temporada?