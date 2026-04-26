Alberto Chicote ha estrenado este jueves Servicio secreto by Chicote, una segunda vida de su programa habitual en La Sexta en el que ayudará a restaurantes al borde del cierre desde una sala de control digna de Gran Hermano. Hemos visto al presentador de Pesadilla en la cocina con un pasamontañas, camuflado y entrando al local de noche para que nadie lo viera. Aquí no critica los errores de los restauradores en la cara, sino que analiza desde una habitación todo lo que pasa en sala con la ayuda de un infiltrado que le va pasando información.

Para promocionarlo, ha concedido algunas entrevistas a medios de comunicación que sirven para descubrir qué piensa de la profesión después de tantos años en antena. ¿Dejaría la televisión para volver a la cocina? Parece que el chef no quiere deshacerse fácilmente de la etiqueta de comunicador: «No me imagino estar sin hacer televisión. Sé que llegará el día en que, por lo que sea, tenga que dejar de hacerlo… Lo sufriré y me fastidiará mucho porque es algo que hago y disfruto mucho«. Sí que le gusta estar en su restaurante, claro, y reconoce que el ritmo de compaginar grabaciones y trabajo de cocinero es «un poco agobiante»: «Estás unos cuantos meses en los que no descansas nunca», dice a Bluper.

Alberto Chicote se infiltra en los restaurantes del nuevo programa | La Sexta

Alberto Chicote confiesa que ha recibido ofertas de otras cadenas de televisión

El presentador trabaja en Pesadilla en la cocina desde hace 14 años, más de una década en la misma cadena. La llamada con la que se lo propusieron fue «muy inesperada», reconoce; hasta el punto que aún no se cree que sigan confiando en él: «Es un regalo del cielo».

Alberto Chicote muy agradecido por la confianza, claro, lo que ha demostrado con la negativa de irse a otros lugares: «Después de 14 años en televisión… Si en 14 años no te ha llamado nadie, quizás tienes que mirártelo«, ha dicho sin querer dar más detalles de estas ofertas.

Veremos al chef camuflado en esta nueva aventura | La Sexta

Alberto Chicote ha llegado a protagonizar escenas sumamente tensas en los enfrentamientos con los cocineros del programa. Ahora dice, en Confi TV, que no ha llegado a pasar «miedo«… pero que sí temió que le acabarían pegando: «Un par de veces he pensado que la cosa podría descontrolarse, pero nunca ha llegado a pasar y se ha quedado en un temor propio. La tensión me acompaña en todos mis programas».