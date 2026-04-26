Alberto Chicote ha estrenat aquest dijous Servicio secreto by Chicote, una segona vida del seu programa habitual a La Sexta en el qual ajudarà restaurants a prop del tancament des d’una sala de control digna de Gran Hermano. Hem vist el presentador de Pesadilla en la cocina amb un passamuntanyes, camuflat i entrant al local de nit perquè ningú no el veiés. Aquí no critica els errors dels restauradors a la cara, sinó que analitza des d’una habitació tot el que passa a sala amb l’ajuda d’un talp que va passant-li informació.
Per tal de promocionar-lo, ha concedit unes quantes entrevistes a mitjans de comunicació que serveixen per descobrir què pensa de la professió després de tants anys en antena. Deixaria la televisió per tornar a la cuina? Sembla que el xef no vol desfer-se fàcilment de l’etiqueta de comunicador: “No m’imagino estar sense fer televisió. Sé que arribarà el dia en què, pel que sigui, hagi de deixar de fer-ho… Ho patiré i em fotrà un munt perquè és una cosa que faig i gaudeixo molt“. Sí que li agrada estar al seu restaurant, és clar, i reconeix que el ritme de compaginar gravacions i feina de cuiner és “una mica atabalant”: “T’estàs uns quants mesos en els quals no descanses mai”, diu a Bluper.
Alberto Chicote confessa que ha rebut ofertes d’altres cadenes de televisió
El presentador treballa a Pesadilla en la cocina des de fa 14 anys, més d’una dècada a la mateixa cadena. La trucada amb què li van proposar va ser “molt inesperada”, reconeix; fins al punt que encara no es creu que continuïn confiant en ell: “És un regal del cel”.
Alberto Chicote molt agraït a la confiança, és clar, el que ha demostrat amb la negativa de marxar a altres llocs: “Després de 14 anys a televisió… Si en 14 anys no t’ha trucat ningú, potser t’ho has de fer mirar“, ha dit sense voler donar més detalls d’aquestes ofertes.
Alberto Chicote ha arribat a protagonitzar escenes summament tenses en els enfrontaments amb els cuiners del programa. Ara diu, a Confi TV, que no ha arribat a passar “por“… però que sí que s’ha temut que l’acabarien pegant: “Un parell de vegades he pensat que la cosa podia descontrolar-se, però mai no ha arribat a passar i s’ha quedat en un temor propi. La tensió m’acompanya a tots els meus programes”.